Carla Morando solicita à secretária Andrezza Rosalém instalação do 3º Bom Prato em SBC

Dando continuidade ao seu trabalho em defesa das famílias em situação de vulnerabilidade social, a coordenadora da Frente Parlamentar do Desenvolvimento Social, deputada estadual Carla Morando, solicitou, segunda-feira, dia 27/05, à secretária de Estado do Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém, a instalação da terceira unidade do Bom Prato em São Bernardo do Campo. Na audiência, que aconteceu na sede da pasta, em São Paulo, a parlamentar destacou a importância de levar o programa a mais locais e ajudar a garantir uma alimentação boa e saudável a outras pessoas necessitadas.

“A medida é importante para garantir a ampliação da oferta de refeições de qualidade a um real para mais famílias de baixa renda”, disse a deputada que também pediu a implantação do CLA- Centro de Longevidade Ativa para atender a terceira idade, no bairro Rudge Ramos.

“Lutamos por um espaço que ofereça serviços de acolhimento, atendimento e inclusão de pessoas com 50 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social. O local também deverá ter atividades de convivência e ações para inclusão produtiva, novas carreiras e empreendedorismo entres os idosos, apoio à qualificação e formação e atividades de tecnologia”, explicou Carla Morando.

A secretária Rosalém ressaltou que irá analisar os pedidos apresentados pela parlamentar fazendo um estudo de viabilidade para a implantação da terceira unidade do Bom Prato e do CLA no município de SBC. Ela ressaltou também o trabalho do governador Tarcísio de Freitas na área social com políticas públicas que visam garantir melhor qualidade de vida à população menos favorecida.

Como deputada que mais destinou recursos para entidades sociais, Carla Morando destacou também seu projeto de Lei que altera o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo. A propositura, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tem o objetivo de acrescentar os §§ 4º, 5º e 6º ao Artigo 2º e os §§ 1º e 2º ao Artigo 6º B da Lei nº 12.685, de 28 de agosto de 2007, para aprimorar a redação do texto, permitindo ao estabelecimento fornecedor, o cadastro das entidades paulistas, sem fins lucrativos, conveniadas, após a sua indicação como favorita pelo crédito, diretamente, no sistema do programa disponibilizado pela Secretaria da Fazendo do Estado de São Paulo.

Neto Batistetti, Carla Frameschi, Carla Morando, Andrezza Rosalém, Juliana Armede e Joas Sanches

Participaram da audiência a secretária-executiva da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Juliana Armede; o assessor técnico da Secretaria, Joas Sanches; o chefe de gabinete da deputada, Neto Batistetti, e a assessora parlamentar Carla Frameschi.