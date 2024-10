Carla Morando discute com secretário Rafael Benini próximas etapas para implantação da Linha 20 do Metrô

Em visita ao gabinete da deputada estadual Carla Morando, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nesta terça-feira, dia 22/10, o secretário de Estado de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, destacou ações do Governo do Estado para implantação da Linha 20 Rosa do Metrô. No mês passado, também na Alesp, Benini informou para a deputada que a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) emitiu parecer favorável à obra.

Segundo o secretário, em 2025, serão realizadas consultas públicas sobre o projeto e, posteriormente, a concessão para a iniciativa privada, prevista para 2026. Rafael Benini informou ainda que o trecho entre os municípios de São Bernardo e Santo André é prioritário.

Principal interlocutora entre o Governo do Estado e a região, Carla Morando destacou a importância da obra para o ABC. “A Linha 20-Rosa do Metrô ligará nossa região à cidade de São Paulo, beneficiando um milhão e meio de passageiros por dia. É uma obra que atenderá a população com segurança e rapidez, por isso, pedimos ao Estado celeridade nos trabalhos”, disse a deputada que é coordenadora da Frente Parlamentar em Prol da Linha 20 Rosa do Metrô na Alesp.

A parlamentar defende desde o primeiro mandato a implantação da Linha para atender a população e garantir desenvolvimento para a região. Entre as iniciativas para garantir a realização da obra estão envio de proposta de emenda ao orçamento de 2024 no valor de R$ 100 milhões para investimento direto nas obras. Também fez emenda ao Orçamento de 2021 do Estado, destinando R$ 5,4 milhões para custear os estudos da Linha 20 e emenda ao Plano Plurianual – PPA 2019-2023 para assegurar a viabilidade do projeto de expansão de transporte entre a Capital e o Grande ABC.

Em abril, durante audiência com o governador Tarcísio de Freitas, no Palácio dos Bandeirantes, Carla Morando reforçou a necessidade da obra. Além disso, no ano passado, participou de audiências com o governador Tarcísio, o secretário de Estado de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, e o secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, Marco Antônio Assalve, e o diretor de Engenharia e Planejamento, Marcos Kassab, e pediu celeridade nos trabalhos destacando a importância do Metrô para o ABC.

A Linha 20 Rosa atenderá mais de 1,3 milhão de pessoas por dia e tem previsão de entrega para 2035. Serão 33 km de extensão, com 24 estações chegando até o ABC, nas cidades de Santo André e São Bernardo. Partirá da região da Água Branca e terá integração com as linhas 1-Azul, 2-Verde, 4-Amarela, 5-Lilás e 6-Laranja de metrô, além das linhas 7-Rubi e 8-Diamante de trens, prevendo ainda se integrar com a futura Linha 22-Marrom.

Parecer favorável da Cetesb

Em setembro, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo parecer técnico favorável da CETESB. Segundo o órgão, as obras são um assunto de utilidade pública e importância estratégica para o transporte público e mobilidade.

“Considerando que se trata de obra de utilidade pública de importância estratégica para o transporte público, que foram avaliadas alternativas locacionais e tecnológicas, e que os potenciais impactos ambientais poderão ser mitigados com a devida implementação dos Programas Ambientais propostos e das solicitações do Parecer Técnico nº 078/24/IL, a equipe técnica da CETESB conclui que o empreendimento é ambientalmente viável. Nestes termos, submete-se o Parecer Técnico nº 078/24/IL ao CONSEMA para verificação do interesse na apreciação e deliberação sobre a concessão da Licença Ambiental Prévia – LP para a implantação da Linha 20 – Rosa e prolongamento da Linha 2 – Verde”, cita no parecer.

O próximo passo é o Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) também realizar sua vistoria do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto do Meio Ambiente (RIMA), e assim emitir a Licença Ambiental Prévia (LP).