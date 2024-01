Carla Morando, coordenadora da Frente da Linha 20 do Metrô na Alesp, destaca importância da obra em audiência

Lutando desde o primeiro mandato na Alesp pela implantação da Linha 20 Rosa do Metrô, a deputada estadual Carla Morando destacou a importância da obra para a população do Grande ABC na primeira Audiência Pública para discutir a obra, que aconteceu, dia 22/01, na cidade de Santo André. As próximas duas audiências públicas serão realizadas na zona sul de São Paulo, dia 29/01, e, em São Bernardo do Campo, dia 01/02.

As apresentações são parte do processo para a obtenção das licenças ambientais necessárias para a construção da Linha 20 e do prolongamento Oeste (até Cerro Corá) da Linha 2-Verde. “Como coordenadora da Frente Parlamentar da Linha 20 – Rosa na Alesp seguirei acompanhando de perto todas as etapas e trabalhando para que milhões de moradores do Grande ABC tenham fácil acesso ao Metrô”, disse a deputada durante sua explanação na audiência pública.

Através de sua Frente Parlamentar, Carla Morando teve importantes avanços na luta pela implantação da Linha no Grande ABC. No ano passado, em audiências com o governador Tarcísio de Freitas, o secretário de Estado de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, e o secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, Marco Antônio Assalve, e o diretor de Engenharia e Planejamento, Marcos Kassab, a deputada pediu celeridade nas obras e destacou a importância do Metrô para a região. “Como disse ao governador e secretários de Estado, esta é uma obra muito importante para população do Grande ABC. Seguimos fiscalizando e cobrando agilidade. Peço desde o meu primeiro mandato para priorizar a região que não tem esse atendimento e é tão necessário. O Grande ABC merece ser tratado como prioridade”, enfatizou a deputada.

Entre outras medidas da parlamentar em favor da obra estão: emenda ao Orçamento 2021 do Estado destinando R$ 5,4 milhões para custear os projetos e estudos da Linha 20 e emenda ao Plano Plurianual – PPA 2019-2023 para assegurar a viabilidade do projeto de expansão de transporte entre a Capital e o Grande ABC. Em 2023, Carla Morando também fez uma proposta de emenda ao Orçamento de 2024 para investimento de R$ 100 milhões nas obras de implantação da Linha.

A futura Linha 20 Rosa está em fase de projeto pelo Metrô para a implantação de 24 estações em 31,1 km de extensão, ligando a Santa Marina (região da Lapa) a Santo André, passando por São Bernardo do Campo e bairros de São Paulo como Pinheiros, Itaim, Jardins, Moema, São Judas e Cursino. O Metrô já concluiu o Anteprojeto de engenharia e agora está contratando o Projeto Básico.

Na audiência pública foram apresentadas informações sobre os estudos preliminares que demonstram benefícios equivalentes a R$ 3,5 bilhões por ano com o funcionamento da Linha 20-Rosa, em razão da economia de combustíveis e gastos com saúde que serão evitados com poluentes que deixarão de ser emitidos, além da redução do tempo de deslocamento das pessoas, que pode chegar a mais de 60%. Os dados disponibilizados no evento constam no Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) e no Anteprojeto de Engenharia elaborado pelo Metrô.