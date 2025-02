Carla Cristina lança “As Donas do Verão” com Solange Almeida e MC Mari

“Pode dar play no verão que a gente tá na área…”. Essa é a frase que dá o start na nova música da cantora baiana Carla Cristina, artista que vem conquistando o público com sua voz marcante e hits memoráveis. Intitulada “As Donas do Verão”, a faixa que já está disponível em todas as plataformas digitais, é uma parceria com as cantoras Solange Almeida e MC Mari especialmente para agitar o Carnaval.

Composta por Luciano Chaves e Samir Trindade, dois grandes compositores da Bahia, e com arranjo de Fábio Carmo, diretor musical da artista, a música já conta com uma coreografia oficial disponível no canal do FitDance. “É uma música pra curtir, se divertir e dançar muito. A letra fala disso e tem um ritmo contagiante também. E, de quebra, ainda fala de autoestima e empoderamento feminino. E quanto mais a gente fortalecer essa pauta e essa nossa união, melhor!”, comenta Carla Cristina.

“Quando pensei em convidar artistas para essa música, eu quis celebrar a diversidade que existe no cenário brasileiro, então acho que o resultado junto com a Sol e a MC Mari ficou incrível, pura energia!”, comenta. Solange Almeida reitera: “Quando Carlinha me fez o convite prontamente aceitei com o maior prazer. Além de eu amar tudo que vem da Bahia e toda musicalidade, ela com certeza é uma das grandes mulheres representantes do nosso axé.”. “Essa união ficou incrível e esperamos que vocês curtam muito neste verão e no Carnaval todo!”, finaliza MC Mari.

Vale ressaltar que a agenda de Carnaval da artista já inicia nesta semana. Confira algumas datas e apresentações: