Caricaturas: exposição de artista sul-coreana faz sucesso em São Paulo

A exposição “Maravilhosa Graça em Todo o Globo”, que apresenta 70 caricaturas produzidas pela artista sul-coreana Jung Eun Hye, em cartaz no Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB) desde o dia 13 de outubro, já recebeu cerca de três mil visitantes. Entre as obras, algumas são de figuras públicas brasileiras como a atriz Fernanda Montenegro, os cantores Anitta, Seu Jorge e Caetano Veloso, o chef de cozinha Alex Atala e a jogadora Marta.

“A exposição traz o talento de uma artista de extrema sensibilidade e tem encantado o público que vem ao CCCB para conferir o seu trabalho de pintora. Inclusive os próprios homenageados”, diz Cheulhong Kim, diretor do CCCB. Entre as celebridades caricaturizadas pela artista que já passaram pela exposição estão o cantor Supla, a bailarina Fernanda Bianchini e o diretor, cenógrafo, produtor e dramaturgo Cleber Papa.

Nascida em 1990, Jung Eun Hye tem síndrome de Down e começou a se dedicar à pintura em 2016, com uma abordagem que se afasta da arte tradicional. Mais tarde, em 2019, ingressou como artista residente no Estúdio Criativo de Jamsil, da Fundação de Artes e Cultura de Seul. Ela também trabalha como atriz e pode ser vista no K-drama “Amor e Outros Dramas”, disponível na plataforma de streaming Netflix.

Serviço:

Exposição “Maravilhosa Graça em Todo o Globo”

Data: de 13/10/2024 a 28/02/2025

Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 10h às 18h30; domingo, das 11h às 17h

Local: Centro Cultural Coreano no Brasil

Endereço: Av. Paulista, 460. Térreo. Bela Vista, São Paulo/SP

Sobre o Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB) – O CCCB é uma organização oficial do governo sul-coreano no Brasil, de apoio ao intercâmbio cultural entre Brasil e Coreia. A instituição oferece eventos, exposições, workshops e aulas relacionadas a cultura coreana moderna e tradicional.