Cariani detona atuação de Ramon Dino no Mr. Olympia: ‘Parecia um amador’

O atleta brasileiro transpirou muito no palco enquanto fazia as poses e a tinta em seu corpo começou a derreter -o que prejudicou sua performance e fez ele ficar fora do top 3.

O que disse Cariani

“Estou sem palavras. Eu nunca vi um atleta de ponta como o Ramon, finalista de Olympia, suar tanto. Parecia um atleta amador. Um atleta Olympia não pode suar daquele jeito. Você se recorda de algum atleta Olympia suar desse jeito no palco? Ele começou a derreter muito mais quando se viu fora do top 3”, disse Renato Cariani, em live no seu canal no Youtube, enquanto reagia à competição.

Júlio Balestrini outra figura influente no mundo do fisiculturismo explicou por que Dino acabou perdendo espaço no top 3.

“Ramon trouxe um físico maior, mas não na condição que estamos acostumados a vê-lo, principalmente no Olympia. Ele veio perdendo condição e, conforme isso, veio perdendo vontade de se apresentar como nas primeiras poses. Isso pesou demais para ele ficar em quarto lugar”, disse Balestrini.

Como foram as prévias?

O canadense Chris Bumstead e os alemães Mike Sommerfeld e Urs Kalecinski foram os escolhidos na primeira chamada. Eles são os favoritos para as finais, que acontecem ainda neste sábado (12), às 23h (de Brasília).

Resultado de Ramon causou surpresa. Dino bateu na trave nas duas últimas edições do Mr Olympia ao ficar em segundo, e em 2024 era cotado como um dos favoritos a desbancar Cbum, que tem levado o primeiro lugar na competição desde 2019.

Prévias reservaram outra surpresa. Wesley Vissers, holandês que foi campeão do Arnold Classic Ohio deste ano, também ficou fora do top 5.