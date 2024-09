Carga de combustível avaliada em R$ 300 mil é recuperada pela PM no interior de São Paulo

A Polícia Militar recuperou uma carga de combustível avaliada em R$300 mil na segunda-feira (16). O caminhão e a mercadoria haviam sido roubados momentos antes. A equipe encontrou o veículo e o interceptou em uma área rural de Engenheiro Coelho, município da região de Campinas. O motorista, de 40 anos, foi preso.

Os militares passaram por um homem que sinalizou para a equipe parar e informou que uma carreta tinha sido roubada. Com base nas informações, a equipe iniciou os trabalhos para localizar o veículo.

As buscas levaram os agentes a identificar que a carreta passaria na rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332) e seguiria em direção à rodovia Engenheiro João Tosello (SP-147). O caminhão foi interceptado. Ao perceber que seria detido, o motorista destruiu um celular.

No interior do veículo, foi encontrado um chupa cabra — ferramenta usada para retirar o combustível do tanque. O suspeito ainda trocou as placas, colocando identificação falsa no lugar, em uma tentativa de fugir da polícia.

Após recuperar e apreender a carga, a equipe prendeu o homem e o encaminhou à Delegacia de Arthur Nogueira. Foi constatado que o caminhão estava carregado com 40 mil litros de gasolina e outros 10 mil litros de diesel.

O caso foi registrado como localização, apreensão e entrega de veículo, roubo de carga e adulteração de sinal identificador.