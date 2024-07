Carga de celulares avaliada em R$ 2 milhões é apreendida no interior de SP

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu cerca de 3 mil celulares que estavam separados em dois veículos para burlar a fiscalização. O flagrante aconteceu na rodovia Castello Branco, em Sorocaba, na terça-feira (9). Conforme a polícia, a carga está avaliada em mais de R$ 2 milhões.

Um dos motoristas foi abordado no quilômetro 69 da rodovia, em Itu. Os policiais encontraram 1,5 mil celulares sem nota fiscal dentro de um caminhão que seguia no sentido da capital do estado. Na mesma rodovia, os militares abordaram outro veículo de carga, na altura de Porto Feliz. Na carroceria havia mais 1,5 mil celulares, também sem procedência.

Conforme os policiais do 5° Batalhão de Polícia Rodoviária, a carga era oriunda do Paraguai e foi dividida entre os dois veículos para dificultar a fiscalização. Como havia suspeita de contrabando, os dois suspeitos foram detidos e encaminhados à sede da Polícia Federal, onde a ocorrência foi registrada.