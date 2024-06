Carga avaliada em R$ 12 mil é recuperada e dois homens são presos

Nesta terça-feira (4), policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, durante patrulhamento na Zona Sul da Capital, foram informados sobre o roubo de um veículo com carga de cigarros.

Realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes, mas no interior do veículo foram localizados 1.000 maços de cigarro. Indagados, os suspeitos confessaram o roubo da carga. Os dois criminosos foram conduzidos ao 48º Distrito Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça. A carga recuperada, avaliada em R$ 12.000,00, foi restituída ao seu proprietário.