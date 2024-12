CardWay vence o 14° Prêmio Reclame Aqui na categoria “Meios de Pagamentos Eletrônicos”

A CardWay nesta semana recebeu o 14° Prêmio Reclame Aqui, na categoria: “Meios de pagamentos Eletrônicos”. A empresa é especializada em gerar fluxo de pessoas para os parceiros, através da venda de serviços de recargas de telecom, transportes, games, nas modalidades marquinhas, APP e marketplace. CardWay preza pela ótima experiência do cliente em seus atendimentos começo ao fim e esse compromisso se comprova com a premiação.

A empresa foi uma das quatro indicadas à premiação e celebra o sucesso que obteve e preferência dos seus consumidores.”É um momento de grande realização e um sentimento de que estamos no caminho certo e alinhados com os nossos compromissos com os nossos clientes. Queremos evoluir mais e mais para o ano que vem conquistar mais uma vez espaço nessa e em outras premiações. Nosso muito obrigado a todos os nossos consumidores e parceiros que votaram na gente”, declara Douglas Morata, Diretor de Marketing da CardWay.

Card agora é CardWay

Enquanto concorria ao prêmio Card, juntou-se com a Movilway e se tornou: CardWay. A junção das empresas renderá um faturamento de até R$ 3 bilhões por ano.

Juntas, oferecem um portfólio robusto de soluções, atendendo desde pequenos varejistas até grandes players dos setores de varejo e digital. A CardWay se consolida como uma referência no setor, combinando tecnologia e serviços financeiros para simplificar o dia a dia dos consumidores e impulsionar os negócios de seus clientes.

A missão da CardWay é ser a parceira ideal para empresas de todo o Brasil, com foco em inovação, conveniência e geração de valor.