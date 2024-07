CÁRCERE ou Porque as Mulheres Viram Búfalos chega ao Teatro Lauro Gomes

CÁRCERE ou Porque as Mulheres Viram Búfalos, premiada montagem da Companhia de Teatro Heliópolis, com encenação de Miguel Rocha e texto de Dione Carlos, segue em circulação por cidades paulistas, durante o mês de julho de 2024, com ingressos gratuitos e intérprete de Libras.

No dia 12/7, sexta, o espetáculo chega a São Bernardo do Campo com apresentação no Teatro Lauro Gomes, às 19h. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro, 1 hora antes da sessão. Na mesma data e local, os integrantes da Companhia de Teatro Heliópolis ministram Oficina de Teatro gratuita para os interessados, maiores de 16 anos. Mais detalhes no serviço.

Na sequência, a companhia segue para Cerquilho – Teatro Municipal de Cerquilho, no dia 18/7, quinta, às 19h; Tatuí – Teatro Procópio Ferreira, no dia 23/7, terça, às 19h30; Campinas – Teatro Municipal José de Castro Mendes, no dia 24/7, quarta, às 19h; e Mogi das Cruzes – Theatro Vasques, no dia 27/7, sábado, às 17h.

Em 2022, CÁRCERE ou Porque as Mulheres Viram Búfalos ganhou o Prêmio APCA (Dramaturgia; indicado também em Direção), Prêmio SHELL de Teatro (Dramaturgia e Música; indicado ainda em Direção), VI Prêmio Leda Maria Martins (Ancestralidade) e foi relacionado entre os Melhores Espetáculos do Ano pela Folha de S.Paulo.

A montagem aborda a forte presença feminina no contexto do cárcere. O enredo parte da história das irmãs Maria dos Prazeres e Maria das Dores, cujas vidas são marcadas pelo encarceramento dos homens da família: primeiro, o pai; depois, o companheiro de uma; agora, o filho da outra. Dentro do presídio, o jovem Gabriel – que sonha em ser desenhista – aprende estratégias de sobrevivência para lidar com as disputas internas de poder e a falta de perspectivas inerente ao sistema carcerário. Naquele microcosmo a violência dita as regras e não poupa os considerados fracos ou rebeldes. Fora dali, em suas comunidades, as mulheres – mães, filhas, afilhadas – buscam alternativas para tentar romper os ciclos de opressão que as aprisionam em existências sem futuro.

A história das irmãs é um disparador no enredo de CÁRCERE ou Porque as Mulheres Viram Búfalos para expor o quanto é difícil se desvincular da complexa estrutura do encarceramento. Enquanto a mãe enfrenta o sistema jurídico na tentativa de libertar o filho preso injustamente, lutando pela subsistência da família e do filho, sua irmã é refém do ex-companheiro a quem deve garantir suporte no presídio, sem direito a uma nova vida conjugal. Presas a um histórico circular, elas lutam para quebrar o ciclo em um percurso espinhoso. O espetáculo mostra que os saberes ancestrais resistiram à barbárie e atravessaram os séculos nos corpos, nas vozes e nas crenças das/dos africanas/nos que, escravizados/as, fizeram a travessia do Atlântico. Iansã, Rainha Oyá, a deusa guerreira dos ventos, das tempestades e do fogo não abandonou o seu povo. Ela permanece iluminando caminhos e inspirando fabulações para que seus filhos e filhas experimentem, por fim, a liberdade.

As apresentações e oficinas integram o projeto CÁRCERE ou Porque as Mulheres Viram Búfalos – Circulação, contemplado pela Lei Paulo Gustavo SP – Edital Nº 20/2023 – Difusão, que prevê circulação por 18 cidades do estado de São Paulo. As demais são: Araraquara, Campinas, Cerquilho, Itatiba, Praia Grande, Suzano, Jacareí, Limeira, Mogi das Cruzes, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Sorocaba, Tatuí, Taubaté, Vinhedo e Votorantim.

CIRCULAÇÃO | Julho de 2024

Espetáculo: CÁRCERE ou Porque as Mulheres Viram Búfalos

Com: Companhia de Teatro Heliópolis

Duração: 120 min. Classificação: 12 anos. Gênero: Experimental.

Sessões com intérprete de Libras.

São Bernardo do Campo

Dia 12 de julho – Sexta, às 19h

Teatro Lauro Gomes

Rua Helena Jacquey, 171 – Rudge Ramos. São Bernardo do Campo/SP.

Ingressos: Gratuitos – Distribuição 1h antes na bilheteria.

Tel.: (11) 4368-3483. Capacidade: 526 lugares.

Oficina de Teatro – das 14h às 16h

Local: Foyer do Teatro Lauro Gomes

Inscrição: Gratuita – Faixa etária: 16 anos.

Informações: producao.cth.c@gmail.com e (11) 2060-0318 (WhatsApp).

Cerquilho

Dia 18 de julho – Quinta, às19h

Teatro Municipal de Cerquilho

Rua Ângelo Luvizotto, S/N – Centro. Cerquilho/SP.

Ingressos: Gratuitos – Distribuição 1h antes na bilheteria.

Tel.: (15) 3384-2634. Capacidade: 540 lugares.

Oficina de Teatro – das 15h às 17h

Local: Centro Cultural de Cerquilho

Rua dos Ipês, S/N – Centro (ao lado do Teatro Municipal)

Inscrição: Gratuita – Faixa etária: 16 anos.

Informações: producao.cth.c@gmail.com e (11) 2060-0318 (WhatsApp).

Tatuí

Dia 23 de julho – Terça, às 19h30

Teatro Procópio Ferreira

Rua São Bento, 415 – Centro, Tatuí/SP.

Ingressos: Gratuitos – Distribuição 1h antes na bilheteria.

Tel.: (15) 3205-8444. Capacidade: 429 lugares.

Oficina de Teatro – Vagas esgotadas.

Campinas

Dia 24 de julho – Quarta, às 19h

Teatro Municipal José de Castro Mendes

Rua Conselheiro Gomide, 62 – Vila Industrial. Campinas/SP.

Ingressos: Gratuitos – Distribuição 1h antes na bilheteria.

Tel.: (19) 3272-9359. Capacidade: 760 lugares.

Oficina de Teatro – das 14h às 16h

Local: Sala Anexa ao Teatro Municipal José de Castro Mendes

Inscrição: Gratuita – Faixa etária: 16 anos.

Informações: producao.cth.c@gmail.com e (11) 2060-0318 (WhatsApp).

Mogi das Cruzes

Dia 27 de julho – Sábado, às 17h

Theatro Vasques

Rua Dr. Corrêa, 515 – Largo do Carmo, Centro. Mogi das Cruzes/SP.

Ingressos: Gratuitos – Distribuição 1h antes na bilheteria.

Tel.: (11) 4798-1747. Capacidade: 303 lugares.

Oficina de Teatro – das 10h às 12h

Local: Centro Cultural – Sala Multiuso Wilma Ramos.

Praça Mons. Roque Pinto de Barros, 360 – Centro.

Inscrição: Gratuita – Faixa etária: 16 anos.

Informações: producao.cth.c@gmail.com e (11) 2060-0318 (WhatsApp).