Caravana das Periferias visita SP para anunciar investimentos e dialogar com comunidades

A Caravana das Periferias, iniciativa da Secretaria Nacional de Periferias (SNP) do Ministério das Cidades, chega a São Paulo com mais uma edição. O evento tem como objetivo conhecer os territórios que receberão investimentos do novo PAC Seleções, além de dialogar com a comunidade sobre as ações da SNP e a importância do acompanhamento das futuras obras.

No dia 7 de junho, a Caravana visitará São Bernardo, onde o município receberá cerca de [valor a ser inserido] para a contenção de encostas. Em Santo André, a visita será na Cozinha Solidária do MTST Brasil (Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem-Teto) para dialogar com a comunidade sobre as ações da Secretaria.

Ainda no mesmo dia, a Caravana conhecerá a ocupação Terra Prometida, em parceria com o projeto GIZ – Mulheres Negras pelo Clima, uma iniciativa da Cooperação para o Desenvolvimento Urbano Sustentável (DUS). Este projeto resulta de uma parceria entre o Ministério das Cidades e o Ministério Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha (BMZ), implementado pela Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. O objetivo é conhecer o território e dialogar sobre a possibilidade de regularização fundiária da área.

O Secretário Nacional de Periferias, Guilherme Simões, destaca a importância do ABC Paulista para a economia de São Paulo e do Brasil. Ele ressalta que a região abriga periferias significativas e que irão receber investimentos expressivos do governo federal em várias áreas, a partir da secretaria nacional de periferias, investimentos em urbanização, e também em obras de contenção de encostas.

“É fundamental que a Caravana percorra essas cidades, pois a região do ABC tem uma importância estratégica para receber investimentos em periferias. Isso demonstra a prioridade do governo federal no combate às desigualdades, além de ser uma medida preventiva frente aos cenários de emergência climática em que vivemos. Esse anúncio também evidencia a disposição do governo federal de estar próximo dos territórios, construindo essas políticas desde o início junto com a população que será beneficiada, com os municípios, gestores e prefeitos que vão receber esses investimentos e administrá-los.”

No dia 8 de junho (sábado), a Caravana passará por Diadema e Mauá, para anunciar, em parceria com as prefeituras dos municípios, os investimentos em urbanização. O evento contará com a presença de Patrícia Cavalcanti, Secretária de Habitação de Diadema, entre outros.

Serviço:

Caravana das Periferias em SP

Data: 07/06 (sexta) e 08/06 (sábado) de junho

Sábado

09h· São Bernardo

Ponto de Encontro: Cozinha Solidária do Montanhão

Estrada do Montanhão, nº 64153

12h: Santo André

Almoço na Cozinha Solidária

Rua Prof Plínio Braga, 192 – Jardim Santa Cristina

16h: Terra Prometida

Rua Simões, Jardim Vera Cruz, Terra Prometida.

Domingo

09h: Diadema

Local: Rua Antônio Cardoso de Barros alt. n° 20 (ao lado do CEU DIADEMA) – Promissão – Diadema

13h: Mauá

Local: CRAS Zaira

Av. Castelo Branco, 2982