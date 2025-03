Caravana da Saúde promove novo mutirão para atender 7.250 pessoas em São Bernardo

A Caravana da Saúde, programa lançado em janeiro pelo prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, para zerar as filas de espera por consultas e exames, promove neste final de semana mais um mutirão de atendimentos à população. No sábado e no domingo, das 7h às 19h, o Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), o Hospital de Clínicas, o Hospital de Olhos, o Hospital de Urgência e a Policlínica do Centro estarão preparados para receber 7.250 pacientes.

“Essa tem sido uma das principais diretrizes da nossa gestão: acelerar as filas de espera, atendendo as pessoas que esperam há meses, em alguns casos até há anos, por um exame ou uma consulta”, afirmou o prefeito Marcelo Lima. “Assumimos o governo com uma demanda reprimida muito grande, mas com trabalho, gestão e carinho com a população estamos resolvendo essa questão para organizar o sistema, estabelecer metas de atendimento e resolver de uma vez por todas essa situação”, completou.

O secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Jean Gorinchteyn, pontuou que toda a rede tem sido organizada, com melhorias dos fluxos, otimização dos espaços e do tempo das equipes, para não apenas cumprir a determinação do prefeito Marcelo Lima, de zerar as filas até 1° de junho, como também assegurar um atendimento de qualidade para todas as pessoas. “Toda a nossa equipe está focada, empenhada e trabalhando muito para cuidar da população, entregando aquilo que é um compromisso”, frisou.

Serão realizadas 3.882 consultas na Policlínica Centro, 1.560 consultas e 186 cirurgias no Hospital de Clínicas, 15 cirurgias no Hospital de Urgência, 462 consultas no CER e 1.145 consultas e exames no Hospital de Olhos. Desde janeiro, quando o Programa Caravana da Saúde foi oficializado, já foram concretizados mais de 43.700 atendimentos, com dois mutirões aos finais de semana.

VACINA CONTRA A DENGUE – As UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Riacho Grande e São Pedro estarão organizadas neste sábado (8/3) para aplicar vacinas contra a dengue, em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. É preciso apresentar a caderneta de vacinação e um documento com foto. A vacina tem esquema em duas doses com intervalo de três meses entre cada uma delas.