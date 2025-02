Caravana da Saúde faz força-tarefa para atender cerca de 9 mil pacientes em São Bernardo

Em mais um fim de semana de mobilização para atendimentos na área da Saúde, a Prefeitura de São Bernardo abriu sete unidades de saúde para atender cerca de 9 mil pacientes, através do programa Caravana da Saúde. Lançado em 25 de janeiro, o objetivo da iniciativa é aumentar a oferta de consultas, cirurgias e exames, para acelerar a fila de espera por procedimentos na cidade.

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, esteve na manhã deste sábado (22/02) acompanhando o atendimento no Hospital de Olhos Municipal. Na unidade, foram agendados 1.330 atendimentos, entre consultas oftalmológicas e exame de mapeamento de retina. “Nosso compromisso é acabar com a demanda reprimida da cidade. Para isso, temos feito esse esforço de ampliar o atendimento aos finais de semana com a realização de mutirão em nossas unidades de saúde espalhadas pela cidade”, afirmou.

Segundo o chefe do Executivo, a meta é atender a demanda reprimida até 1° de julho, e uma vez regularizado o tempo de espera, a Secretaria de Saúde terá metas claras de atendimento. “Não vai ter mais essa história de esperar meses, anos por uma consulta ou um exame. A saúde é prioridade e estamos trabalhando 24 horas para melhorar o atendimento”, finalizou.

Atendimento

Quatro anos foi a espera da aposentada Maria Nazaré de Souza Santos, 74 anos, moradora do Areião. Ela aguardava todo esse tempo para um exame de glaucoma. “Cheguei a passar em médicos particulares, com meus filhos pagando, porque meus olhos estavam muito inflamados”, contou. “Quando me chamaram fiquei muito feliz, nem conhecia esse hospital, estou muito agradecida”, afirmou.

Quem também aprovou a Caravana da Saúde foi a moradora da Vila São Pedro, Fernanda Marília Silva Aguiar Mendes, 36 anos. Aguardando pela consulta com o oftalmologista há quatro meses, ela já saiu com a marcação dos exames. “Na entrada tinha bastante gente, mas o atendimento foi ótimo, médica foi maravilhosa”, elogiou. “Está mais que aprovado, no final de semana ajuda muito quem trabalha, agora a gente quer que essa melhora continue”, concluiu a munícipe.

Além do Hospital de Olhos, estarão abertos ao longo do final de semana para atendimento de pacientes as unidades: Policlínica Centro, o Hospital de Clínicas, o Centro Especializado de Reabilitação (CER IV) e os três Centros de Especialidades Odontológicas. Todos os atendimentos são agendados. Nos dias 15 e 16 de fevereiro foram atendidas 5.172 pessoas e 98,3% delas avaliaram como excelente e boa a iniciativa.

Mutirão contra a dengue

Neste sábado (22/02), a Prefeitura de São Bernardo promoveu ainda um mutirão para vacinação contra a dengue na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Alves Dias e no PA (Pronto Atendimento), onde foram imunizados crianças e adolescentes de 10 a 14 anos contra a dengue. A escolha dos locais se deve ao grande número de casos suspeitos notificados nas regiões.

Nas duas unidades de saúde, foram aplicadas 535 doses da vacina contra a dengue. Foi o caso do jovem Renan, de 10 anos, que foi levado pela mãe, Larissa Fernandes, 44, para tomar a primeira dose no PA Taboão. “Não sabia que a vacina já estava sendo aplicada, até que recebi no grupo da escola o link da matéria no site da Prefeitura. Aí já corri para trazê-lo”, afirmou.

Já os irmãos Hiago e Luíza, de 13 e 11 anos, foram levados pelo pai, Fernando Ike Oliveira, 46, para tomar a segunda dose. “Minha esposa viu no Instagram da Prefeitura que a gente poderia vir hoje e eu achei ótimo, porque durante a semana acaba sendo mais difícil”.

Fernando ainda fez um apelo aos pais. “Tragam seus filhos. Melhor a dor de uma picadinha do que a dor de vê-los doentes”.

As 35 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade seguem aplicando a vacina contra a dengue para crianças e adolescentes entre 10 a 14 anos.