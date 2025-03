Caravana da Saúde avalia 8,1 mil pessoas que aguardam prótese dentária em São Bernardo

Em mais uma ação para zerar as filas de espera na saúde de São Bernardo, o Programa Caravana da Saúde, lançado em janeiro pela gestão Marcelo Lima, vai realizar dois mutirões inéditos de avaliação de 8.188 pessoas que aguardam na fila por próteses dentárias. A mobilização visa qualificar a demanda, ou seja, verificar quais pacientes ainda precisam da prótese e permitir ao Departamento de Saúde Bucal, da Secretaria de Saúde, planejar as próximas etapas dos atendimentos.

Os mais de 8.000 moradores estão sendo contatados por funcionários dos três Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), onde serão realizados os atendimentos, para os agendamentos. Os mutirões serão realizados das 8h às 17h. “O objetivo principal do Mutirão de Requalificação dos Pacientes da Especialidade de Prótese é atualizar e reclassificar a fila de espera para reabilitação protética, garantindo acesso à adequação bucal dos pacientes que ainda necessitam de prótese”, explicou a diretora de Divisão Saúde Bucal, Débora Cristina Perin Durante.

Para atender à demanda, 34 dentistas estarão mobilizados nos três CEOs, realizando avaliações odontológicas essenciais para o avanço do tratamento dos pacientes. “A participação dos munícipes convocados é fundamental para o sucesso da ação. A presença no mutirão permitirá que a equipe identifique com exatidão a necessidade que cada um, o número de pessoas que ainda necessitam de prótese, evitando que pacientes que já receberam o atendimento permaneçam na fila”, completou Débora.

A diretora pontuou, ainda, que nesta etapa não será realizada a primeira moldagem da prótese, mas sim uma triagem essencial para garantir que todos que realmente precisam sejam contemplados nos próximos atendimentos. “A Prefeitura, sob gestão Marcelo Lima, reforça seu compromisso com a saúde da população e conta com a colaboração de todos para tornar essa ação bucal um sucesso. Se você foi convocado, compareça ao CEO no dia e horário agendados”, concluiu a diretora. Outras informações sobre os mutirões de avaliação odontológica podem ser obtidas por meio do número de WhatsApp: 97660-8002.

Neste final de semana, dias 22 e 23 de março, a Caravana da Saúde tem 7.160 atendimentos agendados, além dos pacientes convocados para a qualificação da fila da prótese dentária. Consultas e exames serão realizados na Policlínica Centro, no Centro Especializado de Reabilitação (CER IV), no Hospital de Olhos e no Hospital de Clínicas.

ACELERANDO A FILA – Desde seu lançamento em janeiro, a Caravana da Saúde já acumula mais de 70 mil atendimentos, entre consultas especializadas, exames e cirurgias. Os serviços incluem 5.054 tomografias com contraste, 7.177 ultrassons, 26.874 consultas com especialistas, 1.713 mamografias e 19.472 atendimentos nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs).