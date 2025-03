Caravana da Saúde atinge a marca de 58 mil atendimentos em São Bernardo

A Caravana da Saúde, programa inaugurado em janeiro deste ano pelo prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, para zerar a fila de espera por exames, consultas e cirurgias, atingiu a marca de 58.662 atendimentos neste último final de semana de mutirão. Lançado inicialmente com as duas carretas de exames de imagem, tomografia sem contraste e ultrassonografia, o programa passou a realizar em fevereiro, aos finais de semana, consultas, cirurgias e outros exames.

No último sábado e domingo, dias 8 e 9 de março, das 7h às 19h, o Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), o Hospital de Clínicas, o Hospital de Olhos, o Hospital de Urgência e a Policlínica do Centro foram preparados para receber 7.250 pacientes. No total, aos finais de semana, os equipamentos – incluindo também o Hospital de Olhos e os três Centros de Especialidades Odontológicas, que funcionaram nos dias 15, 16, 22 e 23 de fevereiro – ofertaram 25.040 atendimentos.

“Desde o nosso primeiro dia de governo, nossa missão tem sido melhorar o atendimento na saúde e toda nossa equipe tem trabalhado incansavelmente para que isso seja realidade”, sustentou o prefeito Marcelo Lima. “Em todos os mutirões aos finais de semana tenho andando nos equipamentos de saúde, conversando com as pessoas, e não podemos mais admitir que crianças aguardem dois, três anos para passar em consulta com neuropediatra, como vi nesses dias”, emendou o chefe do Executivo municipal.

FALTAS – Uma verdadeira operação de guerra tem sido montada para garantir funcionários para atender a população aos sábados e domingos, com objetivo de zerar as filas até 1º de julho. No entanto, o alto número de faltas tem impactado na programação da Secretaria de Saúde. Apenas no último final de semana, houve uma taxa de absenteísmo de 30%. “A gente faz um apelo aos moradores para que quando receberem a ligação da Secretaria de Saúde avisando da consulta, do exame ou da cirurgia, para que eles compareçam ao local marcado. Estamos mobilizando toda a rede para isso, mas cada um precisa fazer a sua parte”, declarou o secretário de Saúde de São Bernardo, Dr Jean Gorinchteyn.

Ao longo de março, serão realizados outros dois mutirões, nos dias 22 e 23 e 29 e 30, com a oferta de mais consultas, cirurgias e exames. “É extremamente importante que as pessoas confirmem sua presença e compareçam à unidade. Até mesmo porque, quem faltou e não avisou na sua Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência que não poderia ser atendido, é retirado da fila e vai precisar recomeçar os pedidos para consulta, exame ou cirurgia junto à UBS”, pontuou o secretário.