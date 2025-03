Caravana da Saúde atenderá mais de 16.700 pessoas em mutirões até fim de março

O programa Caravana da Saúde, inaugurado em janeiro pelo prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, para zerar as filas de espera por consultas, cirurgias e exames, prevê atender mais de 16.700 moradores da cidade em mutirões aos finais de semana até o fim de março. Neste sábado e domingo, dias 15 e 16 de março, quatro equipamentos de saúde abrem as portas, das 7h às 19h, para realizar 6.576 atendimentos.

Neste sábado e domingo, a Políclinica Centro vai atender 3.600 pessoas, o Hospital de Clínicas agendou 1.512 atendimentos, no Centro Especializado de Reabilitação (CER IV) serão realizadas 480 consultas e no Hospital de Olhos serão 984 atendimentos, entre consultas e exames. A equipe da Secretaria de Saúde realiza os atendimentos de forma prévia, visando liquidar a demanda represada.

“Essa tem sido uma de nossas principais metas neste início de gestão em São Bernardo: zeras as filas de espera na saúde, dar mais dignidade para a população, com um atendimento de qualidade, eficiente, como as pessoas merecem”, sustentou o prefeito Marcelo Lima. “E nós não vamos descansar até atingirmos esse objetivo de zerar as filas e estabelecer prazos para os atendimentos quando a casa estiver organizada”, completou o chefe do Executivo municipal.

“Nós estamos mobilizando a nossa equipe, que tem trabalhado diuturnamente para que possamos entregar uma saúde de qualidade”, destacou o secretário de Saúde de São Bernardo, Dr Jean Gorinchteyn. “E reforço um apelo que já estamos fazendo desde o início desse processo: para que as pessoas não faltem aos seus agendamentos”, finalizou.

No final de semana de 22 e 23 de março, a previsão é de atendimento de 6.372 pessoas. Já nos dias 29 e 30 serão realizados 5.648 atendimentos. Esses números são prévios e podem ser maiores com a contínua organização dos fluxos de atendimento.

NÚMEROS EXPRESSIVOS – A Caravana da Saúde é um programa robusto de atendimento em consultas especializadas, cirurgias e exames, com números impressionantes. Desde o seu lançamento, já foram realizados 67.189 atendimentos, sendo 4.906 tomografias com contraste, 6.164 ultrassons, 35.960 cirurgias e consultas com especialistas, 1.589 mamografias e 18.570 atendimentos nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs).

AMBULÂNCIAS – A Prefeitura de São Bernardo recebeu do governo federal duas novas ambulâncias para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O secretário municipal de Saúde, Dr. Jean Gorinchteyn, participou nesta sexta-feira (14/3) na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, da cerimônia de entrega dos veículos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, marcaram presença no evento.

Ao todo, o anúncio do governo federal envolveu 789 ambulâncias distribuídas para cerca de 500 municípios brasileiros. As duas novas ambulâncias para São Bernardo se somam à frota da cidade, que conta com outras 12 ambulâncias básicas, duas avançadas e duas motolâncias. O município ainda aguarda a liberação de mais um veículo, pleiteado via PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

“São Bernardo não recebia ambulâncias para o Samu há mais de sete anos e a gente precisava muito desses equipamentos. Fizemos a solicitação para o Ministério da Saúde para que desta maneira a gente consiga chegar mais rápido para os atendimentos em caso de acidentes ou qualquer emergência”, frisou o ministro Alexandre Padilha, emendando que a medida irá beneficiar, no geral, mais de 20 milhões de pessoas no País. “Até o final do atual governo, teremos entregues mais 2.300 ambulâncias, para universalizar o atendimento do Samu no Brasil”, emendou.

O secretário de Saúde de São Bernardo destacou que o atendimento na primeira hora após ocorrências como infarto ou acidente vascular cerebral é crucial para a sobrevivência dos pacientes. “É fundamental que nós tenhamos uma ação rápida, que pode fazer com que os danos, nesses casos, sejam muito menores”, frisou Gorinchteyn. “Estamos aqui hoje, representando o prefeito Marcelo Lima, sempre com esse olhar para cuidar das pessoas, principalmente nesses momentos mais dramáticos”, concluiu.