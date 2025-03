Caraguatatuba recebe capacitação do Programa de Desenvolvimento Paralímpico

No dia 11 de março, Caraguatatuba será palco da nova fase de capacitações do Programa de Desenvolvimento Paralímpico, uma iniciativa promovida pelo Governo do Estado de São Paulo. O evento ocorrerá no Centro Esportivo Ubaldo Gonçalves, localizado no bairro Jardim Britânia, e se estenderá até o dia 14 do mesmo mês.

Este programa, que já qualificou mais de 10 mil profissionais em educação física ao longo de sua trajetória, é uma colaboração das Secretarias Estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Esportes. Para esta etapa específica, estão disponíveis 200 vagas destinadas a professores de educação física das redes pública e privada, estudantes do último ano do curso superior na área e profissionais atuantes em clubes, associações e entidades esportivas.

As inscrições podem ser realizadas através do site oficial ou diretamente no local do evento, durante os dias do curso, respeitando a disponibilidade de vagas. Ao final da capacitação, os participantes receberão um certificado reconhecendo sua formação.

O programa visa fomentar o esporte paralímpico e oferece uma formação abrangente que inclui tanto conhecimentos teóricos quanto práticos em modalidades como atletismo, futebol para cegos, halterofilismo, natação, tênis de mesa e vôlei sentado. Este ano, o curso ainda introduz duas novas modalidades: basquete em cadeira de rodas e goalball.

De acordo com Marcos da Costa, secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, “a inclusão de pessoas com deficiência no esporte é essencial para promover a integração social. Investir na capacitação dos educadores físicos não apenas estimula o interesse dos jovens pelo paradesporto, mas também contribui para a autonomia e igualdade entre todos”.

Os profissionais que completarem a capacitação terão a capacidade de impactar positivamente mais de 9.500 pessoas com deficiência na região do Litoral Norte, representando aproximadamente 7,1% da população local, conforme dados fornecidos pelo Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Criado em 2021, o Programa de Desenvolvimento Paralímpico já realizou mais de 100 etapas em 70 municípios paulistas. Em 2024, foram promovidas 36 etapas ao longo do ano, com a participação de mais de 4.200 educadores físicos certificados.