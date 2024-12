CAPS infantojuvenil de Ribeirão Pires completa 1 ano com mais de 12 mil atendimentos 

A nova unidade do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial de Ribeirão Pires) completou o primeiro ano de funcionamento com a marca de 12.483 atendimentos, além de 294 novos pacientes acolhidos. Com espaço moderno, acessível e totalmente pensado para melhor acolher, a unidade faz parte do pacote de modernização realizado pela Prefeitura de Ribeirão Pires na rede de saúde pública municipal.

O equipamento vem sendo aprovado pela população que utiliza o serviço. Lucia da Silva, 61 anos, leva sua neta que realiza semanalmente tratamento de TDAH no serviço da Prefeitura e falou sobre os atendimentos e os benefícios do novo espaço. “Ajudou bastante. É nota 10. Minha neta melhorou muito desde que começou a tratar na unidade. Ela é muito bem atendida pelos profissionais”, disse.

O equipamento municipal de saúde mental conta com atendimento de psicóloga, psiquiatra, assistente social, educador físico, enfermeira, terapeuta ocupacional para crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes. Além do CAPS IJ, a Prefeitura oferta acompanhamento e tratamento em saúde mental no CAPS AD (Álcool e Drogas) e CAPS I (Adulto).

“O novo espaço representa marco na modernização da saúde pública em Ribeirão Pires. Com um prédio totalmente equipado, moderno, este avanço reafirma o compromisso com a saúde como prioridade, além de assegurar os direitos e promover o bem-estar de nossas crianças e jovens”, disse o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi.

O CAPS Infantojuvenil está localizado na Rua Primeiro de Maio, 108, na região central. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O atendimento é voltado para crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes.

Atendimentos saúde mental – Vale destacar que, durante o ano de 2024, Ribeirão Pires realizou mais 50 mil atendimentos, bem como 930 novos acolhimentos nos três CAPS da rede municipal de saúde de Ribeirão Pires.