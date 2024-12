CAPS Infanto Juvenil passa a funcionar 24 horas em Diadema

A Prefeitura de Diadema realizou, nesta quarta-feira (11/12), a cerimônia oficial de inauguração do novo prédio do Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPS IJ), na Rua Coimbra, 760, região central da cidade. A novidade agora é o horário de atendimento. O funcionamento teve início em 14 de outubro e, após o período de adaptação de fluxo, o CAPS IJ passa a funcionar 24 horas, sete dias por semana.

“Inaugurar esse serviço é reafirmar nosso projeto de saúde mental, que começa – na década de 1980 – com o movimento antimanicomial no município. Esse serviço é substitutivo e não complementar, porque substitui aos leitos de manicômios. Esse chão aqui tem história, tem sensibilidade, tem energia positiva e é por isso, que estamos aqui emocionados”, afirmou a psicóloga e coordenadora do CAPS IJ, Analdeci Moreira dos Santos.

O prefeito de Diadema, josé de Filippi Junior, lembrou a atuação da Comunidade Terapêutica Enfance – que funcionou no local nas décadas de 1960 a 1980 – e da compra do terreno em 1996, ressaltando o cuidado em saúde mental. “Precisamos cada vez mais ter essa atenção, carinho e dedicação, para ter profissionais importantes para a atenção das crianças e o preparo com as famílias. Aqui (no CAPS) não é encerramento de um processo, mas o começo desse cuidado”, garantiu. Ele ainda lembrou da obra paralisada, quando iniciou a gestão, e a retomada após liberação de verbas federais, em 2023. “Fico feliz em fazer um balanço das gestões anteriores e ver as conquistas, os avanços e frutos concretos até hoje”, avaliou.

O secretário municipal da saúde, José Antônio da Silva, agradeceu o empenho da equipe e lembrou das ações realizadas ao longo dos quatro anos. “É uma grande conquista esses espaços (no mesmo terreno estão sendo construídos ainda um CAPS Álcool e Drogas (AD) e um adulto). Além disso, na Atenção Básica, só 50% das Unidades Básicas de Saúde (UBS) tinham médicos nas equipes quando iniciamos a gestão. Hoje, 100% das equipes de Saúde da Família tem médico. Temos psicólogos, assistentes social e farmacêutico em cada Unidade, além de disponibilizar ultrassom obstétrico em quatro Unidades de referências (ABC, Parque Real, Vila Nogueira e Vila Paulina)”, ressaltou.

A cerimônia contou com a apresentação do Coral do CAPS AD, grupo Bate Lata do CAPS Norte e usuárias do CAPS Leste.

Serviço

A estrutura do CAPS IJ permite atender os mais de 250 jovens por mês referenciados no serviço. O prédio é dividido em dois andares e possui recepção ampla, quatro salas de atendimento individual, três salas de atividade coletiva e atendimento familiar, salas de medicação, enfermagem, farmácia, quarto coletivo para acolhimento integral/observação, espaço de convivência interno, quadra de futebol externa, banheiros masculino, feminino e PcD, além de dependências administrativas e de funcionários.

Para adolescentes que precisarem de cuidados intensivos em momentos de maior sofrimento psíquico são destinados seis leitos de acolhimento integral, que se dá pela indicação da equipe multiprofissional deste serviço, com a participação dos responsáveis.

Na recepção, o espaço destinado a espera foi pensado pela equipe para trazer acolhimento e segurança às mães e demais familiares que acompanham os jovens durante o tratamento. “O formato das cadeiras dispostas em U favorece que o responsável possa sentar e aguardar o atendimento ao mesmo tempo em que as crianças menores brincam no local. Isso traz mais tranquilidade para as mães, já que o local é delimitado pelos móveis e ao mesmo tempo amplo para interação e brincadeiras”, explica Analdeci.

Linha de cuidado

A Linha de Cuidado para o Desenvolvimento Infantil / Risco Psíquico representa um conjunto de ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. Para iniciar a implantação no município, os profissionais da área de saúde passaram por formação, em 2023, e definiram o protocolo de avaliação/atendimento.

Neste ano, foram criados os Núcleos de Avaliação Multidisciplinar do Desenvolvimento Infantil (inicialmente chamados de Núcleo TEA), além de iniciar a avaliação, escuta e orientação familiar para responsáveis por crianças com diagnóstico ou suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Foram avaliadas 297 jovens entre três e 12 anos, sendo 37% na faixa etária de cinco a oito anos e 28% com idade entre três e quatro anos. A maioria das intervenções são realizadas pelas equipes E-multi nas UBS próximas a casa do paciente e 28% no CAPS IJ, de acordo com os critérios estabelecidos na linha de cuidado.

A quantidade de grupos realizados pelas equipes E-multi (formada por profissionais como educador físico, fonoaudiólogo, nutricionista e terapeuta ocupacional) passou de 834, em 2022, para 2.513, neste ano, uma ampliação de mais de 200%. Entre os 50 grupos disponibilizados pelas equipes E-multi estão: estimulação; seletividade alimentar; introdução alimentar e descobertas sensoriais; grupos de pais, crianças; brincar; atividades circenses; de observações neurodivergentes; de intervenção TEA; terapêutico infantil; dificuldades escolares; fala e linguagem.

A coordenadora do CAPS IJ explana que os princípios norteadores da linha de cuidado são o acolhimento e atendimento às famílias; o cuidado integral em todas as dimensões do sujeito e suas vulnerabilidades; olhar para o desenvolvimento infantil a partir da estruturação psíquica na relação com o outro e não da patologização e medicalização na infância; constituição do cuidado em rede; educação permanente, entre outros.

Cada criança ou jovem possui o seu projeto terapêutico individual, de acordo com as necessidade e demandas que apresenta. Esse projeto vai se alterando ao longo do tempo porque as demandas também mudam com as fases de vida de cada indivíduo. “Aqui são oferecidos grupos como ateliê, brincadeiras antigas, cine pipoca, hip hop, judô, musicalidade e cada um deles trabalha aspectos importantes como socialização, coordenação motora grossa e fina, autonomia e outras habilidades”, afirma Analdeci.

A entrada no serviço se dá por livre demanda ou indicação dos serviços municipais como Unidade Básica de Saúde (UBS).

Aurilete Sales, representante do Coletivo Mães de Autistas de Diadema, lembrou que a nova estrutura é parte de um caminho no tratamento e inclusão. “Quero agradecer o apoio e a assistência às famílias atípicas, em especial aos autistas. Muito ainda tem a ser conquistado, mas o que conquistamos é maravilhoso. Esse espaço aqui é tudo de bom”, agradeceu.

Novas Unidades

Após a cerimônia oficial, os presentes visitaram os prédios dos CAPSs Sul-Oeste e AD (Álcool e Drogas), cuja obra está em fase de finalização, no mesmo terreno. No total, são mais de 3 mil m² de construção, com entrada e espaços de convivência independentes, e área verde com vegetação nativa para acolher os frequentadores dos serviços e familiares. Confira os endereços de todos os CAPS em https://portal.diadema.sp.gov.br/caps/.

Serviço:

Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPS IJ)

Rua Coimbra, 760 – Centro.

Tel.: 4044 4675

Horário de funcionamento: 24 horas, 7 dias por semana. Acolhimento: segunda-feira, das 8h às 11h, e de terça a sexta-feira, das 14h às 16h30