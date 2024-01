CAPS de Ribeirão Pires promove caminhada em prol do bem-estar e à saúde mental

O CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) Adulto de Ribeirão Pires realizou nesta quarta-feira (17) a caminhada do Janeiro Branco com os pacientes da unidade. Um dos pilares para o bem-estar e para a saúde mental, tema da campanha, a atividade física foi escolhida por ser um dos principais aliados no alívio ao estresse, ansiedade, depressão e demais transtornos.

“A adoção de comportamentos saudáveis é o principal caminho para a otimização da saúde mental. A atividade física é uma ferramenta imprescindível para a promoção da saúde”, disse o educador físico do CAPS, Eder de Assis

A programação do Janeiro Branco em Ribeirão Pires segue durante todo o mês com a realização de rodas de conversas, atividades lúdicas e orientações na região central da cidade.

Confira a programação do Janeiro Branco em Ribeirão Pires:

– 24/01 – Agita CAPS – Atividades direcionadas ao lazer e conscientização sobre Janeiro Branco – CAPS Infantojuvenil – 15h

– 25/01 – Palestra informativa e de conscientização sobre o janeiro branco – CAPS AD – 10h

– 26/01 – Sarau artístico na Praça Vila do Doce – CAPS Adulto – 9h

– 31/01 – Passeio com os pacientes da rede municipal ao Parque Oriental – todos os CAPS – 10h