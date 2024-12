CAPS de Ribeirão Pires promove bazar na Vila do Doce, nesta quinta-feira (5)

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Adulto de Ribeirão Pires realiza nesta quinta-feira (5) bazar especial na Vila do Doce, como parte de um projeto de geração de renda desenvolvido na unidade. O evento acontecerá das 9h às 15h30, na Rua Boa Vista, s/n, no Centro da cidade. Todas as peças disponíveis no bazar são confeccionadas pelos próprios pacientes, com o objetivo de promover a inclusão social e possibilitar nova fonte de receita. O valor das peças varia de 3 a 20 reais e a renda é revertida para os pacientes.

“Promover a geração de renda dentro do CAPS é mais do que oferecer uma oportunidade financeira. É um meio de inclusão, autonomia e valorização pessoal para os pacientes. Projetos como esse fortalecem a autoestima”, disse a coordenadora da saúde mental de Ribeirão Pires, Ana Lúcia de Amaral Bueno.

O bazar é uma iniciativa semanal promovida pelo CAPS Adulto, localizado na Rua Zampol, 41, no Centro de Ribeirão Pires. As atividades ocorrem regularmente às segundas e quintas-feiras, das 9h às 13h, contribuindo para o fortalecimento da autonomia e da integração social dos pacientes.