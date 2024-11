CAPS de Ribeirão Pires lança projeto para estimular a leitura entre crianças e adolescentes

O CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Infantojuvenil da Prefeitura de Ribeirão Pires lançou o projeto CAPSITECA, uma iniciativa voltada para incentivar a leitura entre as crianças e adolescentes atendidos na unidade. Na CAPSITECA, os pacientes têm acesso a variedade de livros que podem ser lidos no local ou serem levados para casa. Este é mais um reforço ao cuidado terapêutico, promovendo estímulos que auxiliam no desenvolvimento cognitivo e emocional dos jovens. O espaço está sendo implantado por meio da doação de títulos pelo Fundo Social de Solidariedade do município.

A psicóloga e coordenadora do CAPS Infantojuvenil, Juliana Teles, explica que a iniciativa tem como objetivo oferecer alternativas saudáveis, reduzindo o tempo excessivo que as crianças e adolescentes passam em smartphones e computadores. “O uso excessivo de telas de celulares tem sido associado a efeitos negativos no desenvolvimento cognitivo, físico e socioemocional, incluindo o aumento da ansiedade, problemas posturais e dificuldades de aprendizado”, afirma Juliana.

As unidades do CAPS de Ribeirão Pires oferecem grupos de terapêuticos com temáticas planejadas de acordo com a demanda do paciente, como grupos de atividade física, desenvolvimento de habilidades sociais, oficinas expressivas, entre outros. “Nossas atividades são fundamentais para o desenvolvimento emocional e social das crianças e adolescentes. Nesses atendimentos, trabalhamos questões que permeiam o sofrimento mental e a promoção de saúde, utilizando recursos que possibilitam a expressão emocional e a interação social. E a CAPSITECA vem para ser um reforço aos estímulos já trabalhados em nossa unidade”, finalizou a psicóloga e coordenadora Juliana Teles.

O CAPS Infantojuvenil está localizado na Rua Primeiro de Maio, 108, no Centro de Ribeirão Pires. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para novos acolhimentos, há plantão sem necessidade de agendamento, realizado por ordem de chegada, nos horários das 8h às 11h e das 13h às 16h, exceto às sextas-feiras. Necessário estar acompanhado do responsável, além de documentos pessoais, cartão SUS e comprovante de residência.