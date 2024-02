Capoeirando na Melhor Idade passa a atender todas as unidades do CRAS em 2024

Lançado em 2022, o projeto Capoeirando na Melhor Idade, desenvolvido pela Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social, será estendido para as quatro unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. Até ano passado, as aulas foram ministradas nos CRAS Jardim Caçula e Ouro Fino, beneficiando mais de 200 pessoas no período.

Mais do que dar condições para a manutenção de uma vida saudável e fortalecer vínculos de amizade, o objetivo do projeto é promover a interação e integração da Melhor Idade com a cultura brasileira através da Capoeira.

“Conseguimos quebrar barreiras, mostrando a Capoeira como cultura, atividade física e o principal, o impacto que traz na qualidade de vida deste idoso. Muitos dos alunos do CRAS tinham vontade de conhecer a modalidade, porém, achavam que algumas limitações físicas seriam obstáculos. Rompemos esse preconceito e mostramos que é possível praticar capoeira em qualquer idade, respeitando o limite do corpo”, explicou João Moreira, conhecido como Mestre Pelé, supervisor do projeto.

Para efetuar a inscrição, o munícipe, na faixa etária de 58 a 80 anos, devem se dirigir ao CRAS de referência.

Confira a relação dos CRAS de Ribeirão Pires:

CRAS Centro (Rua Batista Lion, 108 – Centro)

Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: (11) 4824-1485

CRAS Jardim Caçula (Rua Fagundes Varela, 7 – Jardim Caçula)

Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: (11) 4828-1327 – (11) 96378-1766

CRAS Ouro Fino (Rodovia Índio Tibiriçá, 2492 – Ouro Fino Paulista)

Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: (11) 4823-9283 – (11) 97436-1796

CRAS Quarta Divisão

Endereço: Estrada do Sapopemba, 5.055 – IV Divisão (Dentro do Espaço CEU)

Horário de Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: (11) 4824-7052 – (11) 97314-0888