Capoeirando na Melhor Idade entrega cordões de evolução para participantes do projeto

Capoeirando na Melhor Idade- PMETRP

Na manhã desta quinta-feira (14), a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão, promoveu, no Parque Municipal Luiz Carlos Grecco, a 1° Cerimônia de Graduação do Capoeirando na Melhor Idade, que reuniu participantes do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Quarta Divisão e Jardim Caçula.

Geraldo Amâncio Tristão, de 82 anos, morador da Quarta Divisão, participa do Capoeirando há um ano e falou sobre sua evolução e o bem-estar que a prática trouxe para sua vida. “Fico muito contente em receber a corda, pois foi ótimo começar na capoeira, ajudou muito nas dores que eu tinha. Hoje não vejo a hora de chegar sexta-feira para ir para aula. É bom demais”, disse.

Este é o segundo ano do projeto “Capoeirando na Melhor Idade”. Os participantes, com idade acima dos 60 anos, receberam o cordão na cor verde, que sinaliza a etapa “Aluno”. A graduação acontece de ano em ano para marcar a conclusão de cada ciclo.

“Este é mais um importante projeto que estimula a prática de atividades físicas entre os moradores da melhor a idade. Esporte é qualidade de vida, é desenvolvimento social. E Ribeirão Pires é pioneira em iniciativas que valorizam o esporte, independente de idade”, disse o prefeito Guto Volpi.

O projeto “Capoeirando na Melhor Idade” tem como objetivo promover a Interação e Integração da Melhor Idade com a cultura brasileira através da Capoeira. As aulas são ministradas na unidade do CRAS da Quarta Divisão, Estrada do Sapopemba, no espaço do CEU Quarta Divisão. Já as aulas no Caçula acontecem na Rua Fagundes Varela, 7, no CTT do bairro.