Capivaras: O Fenômeno Global que Encanta e Conecta Pessoas em Todo o Mundo

A capivara, um roedor nativo do Brasil, tem se tornado um verdadeiro fenômeno global, atraindo a atenção de fãs em diversas partes do mundo. Em um artigo de capa para uma renomada revista, o autor Gary Shteyngart elaborou um extenso perfil sobre esses adoráveis animais, que estão cada vez mais presentes nas redes sociais, especialmente no TikTok e Instagram.

O apelo das capivaras transcende fronteiras; elas são vistas como ícones de fofura, levando empresários a enxergar oportunidades de lucro na sua popularidade. Os vídeos que retratam as capivaras em seu ambiente natural, frequentemente às margens de rios, têm ganhado destaque nas plataformas digitais. Os registros mostram esses roedores transportando laranjas sobre suas cabeças, interagindo em grupos familiares e até mergulhando com grande habilidade.

No relato, Shteyngart compartilha suas experiências em um café em Tóquio onde é possível interagir com capivaras. Durante suas visitas, ele desenvolveu uma conexão especial com Pisuke, uma capivara macho que pesa quase 90 kg. “Após passar meia hora com Pisuke, senti-me envolto em uma sensação de bem-estar tântrico. O tempo parecia se distorcer e a realidade ao meu redor tornou-se pura e tranquila”, descreve Shteyngart, que ainda menciona ter feito uma refeição simples em um parque próximo, onde tudo ao seu redor parecia repleto de harmonia.

Em outra parte do texto, ele recorda seu primeiro encontro com uma capivara solitária no zoológico de Nova York. O autor expressa como se sentiu atraído por esse animal peculiar: “Algo nela me convidava a projetar minhas próprias experiências de solidão. Seu corpo volumoso me fazia lembrar de momentos passados e a sua doçura despertava memórias nostálgicas dentro de mim”.

Gary Shteyngart é conhecido por obras como “Absurdistão”, “Fracassinho: Memórias” e “Uma História de Amor Real e Supertriste”, todas publicadas no Brasil pela editora Rocco. Além disso, seu livro “Lake Success” foi lançado pela Todavia. Através de suas palavras, ele não apenas celebra a capivara como um símbolo cultural, mas também revela uma profundidade emocional que ressoa com muitos leitores.