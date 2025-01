Capital paulista tem início de manhã com tempo ensolarado

Na manhã desta quinta-feira (2), a cidade de São Paulo apresenta um cenário meteorológico favorável, caracterizado por poucas nuvens e predominância do sol. De acordo com dados da rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a temperatura média registrada é de 20ºC, sem previsão de chuvas para a região leste do estado.

Ao longo do dia, as temperaturas devem continuar a subir, podendo ultrapassar os 31°C, enquanto a umidade relativa do ar fica em torno de 40%. À medida que a tarde avança, há a possibilidade de ocorrência de chuvas isoladas, típicas da estação quente.

O panorama meteorológico para os dias seguintes indica a continuidade dessas condições quentes e ensolaradas, com algumas pancadas de chuva esperadas no final das tardes, uma característica comum ao clima de verão.

Para sexta-feira (3), as previsões apontam para um dia igualmente ensolarado, com temperaturas em ascensão. As mínimas devem oscilar em torno dos 20°C, enquanto as máximas podem ultrapassar os 30°C. A umidade relativa do ar deve permanecer baixa, atingindo valores mínimos próximos aos 40%. À tarde, o retorno das chuvas em forma de pancadas isoladas é esperado novamente.