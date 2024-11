Capital paulista tem início de manhã com tempo chuvoso

As primeiras horas da manhã de segunda-feira (4), na capital paulista, seguem com chuvas fracas e ocasionais. As precipitações mais significativas estão previstas para o início da tarde, com potencial para chuvas de intensidade moderada a forte, o que pode resultar em alagamentos. A temperatura varia entre mínima de 19°C e máxima de 25°C.

Tendência para os próximos dias:

A primeira semana de novembro será marcada pelo predomínio de ar quente e úmido, favorecendo a formação e propagação de áreas de instabilidade. As chuvas serão frequentes, com volumes significativos.

Na terça-feira (05), o sol aparece entre muitas nuvens pela manhã, e, à tarde, são esperadas pancadas de chuva isoladas. As temperaturas oscilam entre mínima de 18°C e máxima de 26°C.