Capital paulista tem início de manhã com tempo chuvoso

Hoje (8), a propagação de uma frente fria deixa o tempo nublado e chuvoso na Grande São Paulo. As precipitações devem ocorrer de forma generalizada, variando de moderada a forte intensidade ao longo do dia, com raios e rajadas de vento de até 50 km/h. As temperaturas máximas não devem superar os 22°C, com índices de umidade acima dos 75%. A partir da tarde, os ventos passam a soprar do quadrante sul e provocam um declínio das temperaturas, com previsão de mínimas em torno dos 18°C para o período da noite.

Alerta-se que a continuidade das chuvas, em conjunto com o solo encharcado, mantém elevado o risco de inundações e deslizamentos de terra.

Tendência para os próximos dias:

A frente fria começa a se afastar do litoral paulista, mas os ventos úmidos que sopram do oceano ainda devem causar muita nebulosidade e chuvas, que devem diminuir de intensidade ao longo do final de semana. Amanhã, sábado (9), o sol pode aparecer entre muitas nuvens, mas as temperaturas devem variar entre mínimas de 15°C e máximas que não devem superar os 20°C, com índices de umidade acima dos 70%.