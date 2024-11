Capital paulista registrou na sexta-feira (8) o segundo dia mais chuvoso de 2024

Na última nesta sexta-feira (8) entre 0h e 19h, o volume médio das precipitações na cidade foi de 39,3mm, o que corresponde a 29% da média de novembro que é de 135,7mm. Com 39,3mm, torna-se o segundo dia mais chuvoso de 2024, perdendo apenas para o dia 12 de janeiro, quando o volume médio acumulado foi de 56,5mm.

A região com o maior volume de chuva foi a zona oeste com 64,2mm, ou 47,3% da média do mês. Já a zona leste, foi a região que recebeu o menor volume pluviométrico, 30,6mm, ou 22,5% da média do mês. Os dados do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram que novembro acumulou até o momento 110,5mm de chuva, o que corresponde a aproximadamente 81,4% dos 135,7mm esperados para o mês.