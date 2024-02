Capital paulista registra o maior número de abertura de empresas em 2023

O programa Sebrae-SP Notícias desta semana está no ar e traz como destaque o fato de a cidade de São Paulo ter registrado o maior número de abertura de empresas em 2023. A informação é de levantamento feito pela equipe de pesquisa do Sebrae-SP.

A capital paulista registrou em 2023 um total de 366.356 empresas abertas, de todos os portes. Desse total, 350.780 são negócios de pequeno porte. Além disso, o município concentra 9,5% das empresas abertas em todo o país.

O programa também lembra que a Faculdade Sebrae (faculdadesebrae܂com܂br) está com inscrições abertas até 7 de março para o vestibular. São 425vagas para 2024, sendo 175 para os cursos de administração (presencial e a distância), 125 para o curso superior de tecnologia em gestão comercial (a distância) e 125 em processos gerenciais (a distância).

Para quem é microempreendedor ou empresa de pequeno porte, o Sebrae-SP Notícias informa que o programa ALI Produtividade está com inscrições abertas até 18 de fevereiro. São 10 mil vagas em todo o Estado de São Paulo. O ALI orienta como aumentar a produtividade e reduzir custos.

O Sebrae-SP Notícias traz ainda a agenda da semana do Sebrae-SP com cursos, consultorias e capacitações no Estado.

O Sebrae-SP Notícias vai ao ar a partir das 17h no canal do YouTube do Sebrae-SP. Para assistir, clique em Link.