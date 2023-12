Capital paulista registra a madrugada mais quente do ano

De acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas – CGE da Prefeitura de São Paulo, órgão ligado à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), a madrugada desta quinta-feira (7) foi a mais abafada do ano. Foram 23,1°C de média na cidade. Já a temperatura absoluta mais elevada, aquela registrada em um único local, ocorreu na estação meteorológica automática de Santo Amaro, Zona Sul, com 25,3°C.

Anterior a esta, a madrugada mais abafada do ano havia ocorrido em 17/11/2023 com 22,5°C de média na cidade, enquanto a maior absoluta, aquela registrada em um único local, também em 17/11/2023 com 25°C na estação meteorológica automática CGE, no Centro.

“Analisando as características do mês de dezembro, onde já são esperadas temperaturas mais elevadas, associadas com a influência ao fenômeno climático El Niño, caracterizado pelo aquecimento anômalo das águas da superfície do Pacífico Equatorial, esse quadro ainda deve se repetir ao longo dos próximos meses, ainda mais no decorrer do verão que começa no próximo dia 22 às 00h27”, explica o meteorologista do CGE da Prefeitura de São Paulo, Michael Pantera. Este El Niño já é considerado de forte intensidade e ainda vem ganhando força, sendo que o pico de intensidade do fenômeno deve ocorrer entre este mês e janeiro.

A média de temperatura mínima esperada para dezembro é de 18,7°C e a média da máxima é de 28,2°C. Decorridos apenas sete dias do mês a média da mínima está em 20,3°C e a média da máxima em 31,8°C.

O CGE da Prefeitura de São Paulo registra valores de temperatura na cidade desde 2004 e de acordo com esse levantamento, os recordes já registrados em dezembro foram:

Menor mínima média na cidade em 09/12/2018: 12,4°C;

Maior mínima média na cidade em 26/12/2012: 23,2°C;

Menor mínima absoluta, aquela registrada em um único local: Capela do Socorro, Zona Sul em 09/12/2018: 9,3°C;

Maior mínima absoluta aquela registrada em um único local: Freguesia do Ó, Zona Norte em 30/12/2007: 24,1°C, e na Vila Mariana, Zona Sudeste dia 28/12/2014, o mesmo valor;

Maior máxima média na cidade em 31/12/2007: 35,2°C;

Menor máxima média na cidade em 15/12/2016 e 07/12/2021: 18,2°C°C;

Menor máxima absoluta, aquela registrada em um único local: Parelheiros, Zona Sul e Jabaquara, Zona Sudeste em 15/12/2016: 16,3°C;

Maior máxima absoluta, aquela registrada em um único local: Jaçanã/Tremembé, Zona Norte em 27/12/2014: 37,9°C;

“Neste ano em especial os climatologistas apontam um cenário de aquecimento anômalo em quase todas as bacias oceânicas do planeta. Estas condições devem contribuir para temperaturas mais elevadas do que o normal, o que favorece a ocorrência de pancadas de chuva no final das tardes”, explica Pantera.

“Essa combinação deve se traduzir em mais dias quentes, inclusive com a formação de ondas de calor, que são dias sucessivos com termômetros acima da média esperada, além de condições para chuvas fortes e até temporais com elevados acumulados em alguns dias”, complementa o meteorologista do CGE da Prefeitura de São Paulo.

Para dezembro são esperados 186,3mm de média de índice pluviométrico na cidade, conforme o CGE da Prefeitura de São Paulo. Até esta quinta-feira (07) foram registrados apenas 1,5mm, ou seja, 0,8% da média. O dezembro mais chuvoso de toda a série histórica do CGE, que mantém índices de chuva na capital paulista desde 1995, foi em 2012 que registrou 305,1mm.

A partir de amanhã a propagação da frente fria pelo litoral paulista muda o tempo, causando chuvas mais generalizadas e declínio das temperaturas amenizando o calor dos últimos dias.

“A sexta-feira (08) ainda deve começar com sol entre nuvens, mas a propagação da frente fria muda o tempo, provocando chuvas de até forte intensidade com raios e rajadas de vento que podem superar os 40Km/h no decorrer do dia. As temperaturas máximas podem chegar aos 28°C, porém os ventos passam a soprar do quadrante sul e provocam o declínio das temperaturas, com previsão de mínimas em torno dos 19°C para o período da noite”, comenta Pantera.

No sábado (09) a frente fria se afasta do litoral paulista, mas os ventos úmidos do oceano causam muita nebulosidade e chuviscos, além de manter as temperaturas amenas. Os termômetros variam entre mínimas de 17°C e máximas que não devem superar os 22°C.