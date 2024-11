Capital paulista realiza Avança Saúde – Homem neste sábado (23) em todas as UBSs

A Prefeitura de São Paulo realiza neste sábado (23) mais uma edição do Avança Saúde – Homem e +, em todas as 479 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, das 8h às 17h. As ações fazem parte do Novembro Azul e têm o objetivo de ofertar um atendimento abrangente.

As unidades terão “estações” para que o homem passe por diferentes serviços. Poderão ser feitos acolhimento e atualização cadastral, atualização vacinal, atendimento do enfermeiro, realização de testes rápidos, consulta médica, atenção à saúde da pessoa idosa, orientação farmacêutica, avaliação sobre o consumo de álcool (Modera SP), atendimento em Saúde Bucal e por equipe multiprofissional, conforme a necessidade.

Dada a importância de cuidados preventivos, muitas ações executadas terão foco na identificação de problemas urológicos e também na atenção ao consumo de álcool, tabagismo e medicamentos. Além disso, ações educativas sobre a importância da atividade física, alimentação saudável, saúde sexual e reprodutiva, paternidade e outros temas serão feitas por equipes multiprofissionais.

Na última edição do Avança Saúde – Homem, em 25 de novembro de 2023, foram realizados mais de 20 mil atendimentos.

A população pode encontrar a unidade mais próxima de sua residência por meio da plataforma Busca Saúde.