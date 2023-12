Capital paulista inicia gravação de sambas-enredo em Libras

A Prefeitura de São Paulo realiza nesta quinta (14) e sexta-feira (15) as gravações da 8ª edição do ‘Samba com as Mãos’. E, pela primeira vez, o evento ocorrerão na Fábrica do Samba I, no centro, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência em parceria com a Liga das Escolas de Samba (Liga-SP).

O projeto estreou em 2016 com o objetivo de incluir pessoas surdas e com deficiência auditiva e disponibiliza vídeos com a interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) dos sambas-enredo das escolas que pertencem ao Grupo Especial e Grupo de Acesso I — este último incluso desde o Carnaval deste ano.

Ao todo, serão 22 sambas interpretados com o apoio de integrantes das agremiações, intérpretes de Libras e surdos.

Antes da etapa de gravação, há a fase de pesquisa. É necessário estudo e empenho específicos nesse tipo de interpretação, já que os sambas-enredo, muitas vezes, usam palavras de origem africana e ditos populares: isso exige do intérprete um trabalho em conjunto com o autor da letra, para que nada se perca e o contexto se mantenha. O projeto é acompanhado por pessoas com deficiência auditiva do início à conclusão.

A secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Silvia Grecco, destaca como o carnaval da cidade de São Paulo é inclusivo: “Carnaval também é inclusão! Mais um ano do nosso projeto maravilhoso, que é o ‘Samba com as Mãos’, para fazer a interpretação de todos os sambas-enredo do carnaval de São Paulo, que é um carnaval inclusivo, fruto de uma parceria que nós temos junto com a Liga das Escolas de Samba da Cidade de São Paulo. Parceria muito importante e necessária, porque cultura também é inclusão”.

‘’O projeto ‘Samba com as Mãos’ é um marco significativo para a inclusão e acessibilidade no cenário do Carnaval paulistano. A Liga-SP reconhece e apoia integralmente essa iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Proporcionar a interpretação em Libras dos sambas-enredo das agremiações é mais do que uma ação inclusiva: é um gesto de respeito e reconhecimento à diversidade’’, disse o Presidente da Liga-SP, Sidnei Carrioulo.

O lançamento do ‘Samba com as Mãos 2024’ está previsto para janeiro de 2024, na Fábrica do Samba. Após o evento, os vídeos com as interpretações passam a ser divulgados nas redes sociais da SMPED (Youtube, Instagram, Facebook). As publicações seguem a ordem dos desfiles no Sambódromo do Anhembi, que ocorrerão nos dias 9, 10 e 11 de fevereiro. O objetivo é que, até o dia dos desfiles, a comunidade surda já tenha acesso a todos os conteúdos.

Confira a ordem das gravações*:

14 de dezembro

Período I – Escolas do Grupo Especial

1 – Camisa Verde e Branco (10h às 10:15h)

2 – Barroca Zona Sul (10:20 às 10:35h)

3 – Dragões da Real (10:40 às 10:55h)

4 – Independente (11h às 11:15h)

5 – Acadêmicos do Tatuapé (11:20h às 11:35h)

6 – Rosas de Ouro (11:40h às 11:55h)

7 – Águia de Ouro (12h às 12:15h)

8 – Mancha Verde (12:20h às 12:35h)

Período II – Escolas do Grupo Especial

1 – Vai-Vai (14h às 14:30h)

2 – Tom Maior (14:35h às 15:05h)

3 – Mocidade Alegre (15:10h às 15:40h)

4 – Gaviões da Fiel (15:45h às 16:15h)

6 – Império de Casa Verde (16:20h às 16:50h)

7 – Acadêmicos do Tucuruvi (17h às 17:30h)

15 de dezembro

Período I – Escolas do Grupo de Acesso I

1 – Dom Bosco de Itaquera (9h às 9:30h)

2 – Torcida Jovem (9:35h às 10:05h)

3 – Nenê de Vila Matilde (10:10 às 10:40h)

4 – Pérola Negra (10:45h às 11:25h)

5 – Colorado do Brás (10:20 às 10:35)

6 – Unidos de Vila Maria (10:40 às 11:20h)

7 – Estrela do Terceiro Milênio (11:25h às 11:55h)

8 – Mocidade Unida da Mooca (12:00 às 12:30h)

Obs: A programação poderá sofrer alterações em suas gravações.

Serviço

Gravação da 8ª edição do Samba com as Mãos

Data e hora: 14 de dezembro – Período I: 10h às 13h / Período II: 14h às 20h

15 de dezembro – Período I: 9h às 13h00

Local: Fábrica do Samba I/Galpão LIGA – Primeiro Andar

Endereço: Av. Dr. Abraão Ribeiro, 505- Bom Retiro