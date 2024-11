Capital paulista inaugura primeiro FabLab com tecnologia gamer na Zona Sul

O Centro Educacional Unificado (CEU) Alvarenga, localizado na Zona Sul, sediou as inaugurações de oito novos espaços criados pela Prefeitura de São Paulo no mês de outubro, com o objetivo de levar cada vez mais serviços às pessoas ofertando cursos, oficinas, aprendizado e tecnologia à população.

No equipamento da região Sul funcionará o FabLab CEU Alvarenga, oferecendo oficinas à população. A unidade será a primeira com tecnologia gamer da rede, que agora passa a contar com 14 laboratórios, sendo a maior do mundo.

Durante a cerimônia também foram entregues as placas de inauguração de sete Telecentros. Entraram em funcionamento na Zona Leste dois Telecentros CEU São Miguel – Luiz Melodia e CEU Barro Branco – Cidade Tiradentes. O primeiro conta com 17 computadores e um notebook. O segundo dispõe de 16 desktops. Assim, os jovens dos dois CEUS poderão utilizar de maneira ampla os serviços do programa, aprendendo e participando de cursos.

Na região da Freguesia do Ó, Zona Norte, foi lançado o CEU Freguesia – Esperança Garcia, que conta com o apoio do Programa Operação Trabalho (POT), oferecendo oportunidades de capacitação com o uso de 18 desktops. Além disso o CEU Paz, que foi reinaugurado em parceria com a entidade Ser Especial e 22 desktops disponíveis para uso. Ambos os projetos receberam investimentos de R$ 120 mil, reforçando o impacto positivo na comunidade. Em Pirituba/Jaraguá, o CEU Taipas – Profª Maria Beatriz Nascimento contará com 15 desktops e quatro funcionários.

O Polo Cultural da Terceira Idade “José Lewgoy”, no Cambuci, região central, foram instalados 11 computadores, por meio de parceria entre as secretarias de Inovação e Tecnologia (SMIT) e Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC). A iniciativa visa ampliar a inclusão digital para a terceira idade na região da Sé.