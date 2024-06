Capital paulista divulga programação de lazer para as férias de julho

Escalada, patinação, sessões de cinema e trilhas fazem parte da programação organizada pela Prefeitura para as férias de julho. A agenda também conta com atividades manuais, combates medievais e corridas, todas gratuitas. Confira abaixo.

Esportes na Rua

Adolescentes de todas as regiões de São Paulo terão a oportunidade de aprender, se divertir e se exercitar com o projeto Esporte na Rua. O projeto visitará parques, praças e centros esportivos da cidade – um local diferente a cada semana – sempre aos sábados e domingos das 10h às 17h.

Além de oferecer uma opção de lazer gratuita e contribuir para o desenvolvimento físico e mental dos participantes, o Esporte na Rua busca fomentar a integração e a inclusão, incentivando um estilo de vida ativo e saudável.

A programação abrange uma ampla variedade de atividades esportivas, como escalada, skate, parkour, patinação, street dance, grafitti e slackline, entre outras. Todas serão supervisionadas por profissionais qualificados, garantindo a segurança e o aprendizado adequado.

Confira aqui o calendário dos Centros Esportivos.

Cine na Praça

O Cine na Praça é o primeiro projeto de cinema open air gratuito da cidade de São Paulo, acontecendo agora no CERET, localizado na Zona Leste. Os filmes passam toda quinta feira às 19hrs, basta chegar e escolher seu lugar.

SAMPA Saúde e Movimento

O SAMPA Saúde em Movimento tem como proposta ser o maior programa de qualidade de vida em locais públicos do Brasil, levando condição de bem-estar e saúde por meio da atividade física, com ações pelo período de um ano. O projeto atende pessoas acima de 18 anos, que recebem a orientação necessária para deixar o sedentarismo ou melhorar capacidades físicas. Cada um dos 15 parques conta com dois profissionais de educação física capacitados para o atendimento de terça a domingo.

O projeto é promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) em parceria com a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente (SVMA) e com a Federação Nacional das Entidades do Terceiro Setor (FENATS), com colaboração da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Confira aqui a lista de parques

Vamos Trilhar

A proposta é levar o paulistano para conhecer, gratuitamente, os parques naturais municipais (PNMs) da capital, que são Unidades de Conservação de proteção integral.

O projeto acontece durante todo o ano e sempre aos finais de semana e alguns feriados, com visita pré-agendada por este link.

O transporte é gratuito até os parques, além de a inscrição garantir um kit com camiseta, água e lanche.

Circuito Popular de Corrida de Rua

Em parceria com a Federação Nacional das Entidades do Terceiro Setor (Fenats), o programa tem como objetivo oferecer à população a oportunidade de participar de graça de corridas pelas ruas da cidade. Com 12 novos circuitos disponíveis, as corridas acontecem de junho a outubro pela capital, com inscrições gratuitas – e doação de 1kg de alimento não perecível por participante inscrito.

Confira datas e locais das próximas corridas

30/6 – Butantã – Cidade Universitária

07/7 – Penha – Gamelinha

21/7 – Perus – Parque Anhanguera

28/7 – Vila Maria – Parque do Trote

04/8 – Santana – Parque do Material Aeronáutico

08/9 – Pirituba – Parque Cidade de Toronto

14/9 – Aricanduva – CERET

29/9 – Itaquera- Parque Linear do Córrego do Rio Verde

13/10 – Cidade Tiradentes – Parque Vila do Rodeio

20/10 – Sé – Centro Histórico

Para se inscrever, basta acessar este link.

Ruas de Lazer

O projeto “Ruas de Lazer”, que permite o fechamento de vias da cidade aos domingos e feriados como apoio para a prática de atividades físicas aos moradores, será reformulado pela Prefeitura. O objetivo da mudança é buscar maior adesão dos moradores das ruas beneficiadas, além de diminuir os impactos negativos na rotina dos cidadãos que não participam das atividades, promovendo a ampliação das áreas de lazer na cidade.

Atualmente a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer conta com 132 ruas abertas que podem ser conferidas aqui.

Pedal Sampa

A SEME, em parceria com a Associação Brasileira de Ciclomobilidade (ABC), promove um projeto que oferece empréstimo totalmente gratuito de bicicletas, serviço de oficina rápida e passeios ciclísticos para todos que amam pedalar em São Paulo. As ativações ocorrem aos domingos e feriados, das 8h às 16h, em seis pontos da capital.

O Pedal Sampa proporciona a oportunidade de desenvolver atividades e ações voltadas ao esporte educacional, visando a inclusão social das crianças, jovens e idosos, e ao mesmo tempo didático, recreativo, cultural e inclusivo com a prática de pedalar, curtindo a cidade de maneira divertida e ecológica.

Mexa-se

Visando levar atividades esportivas e de lazer, de maneira gratuita, com diversidades de modalidade e de público, o Mexa-se proporciona atividades para todas as idades, com atendimento de pessoas com deficiência, em todas as regiões da cidade, como patinação, street tênis, streetball, tênis de Mesa, dança, brincadeiras organizadas, cama elástica, piscina de bolinhas, slack Line e Espaço Board Game.

O programa acontece aos fins de semana e a agenda é publicada no instagram.

Combate Medieval

O Medieval Experience Brasil oferece uma ampla variedade de atrações, desde torneios de combates medievais até a presença de mercadores de reinos distantes. O encontro tem o apoio da SEME desde 2022 e dessa vez acontecerá nos dias 6 e 7 de Julho, das 12h às 21h no C.E Modelódromo do Ibirapuera na zona sul, com entrada gratuita.

Agita + Férias

O programa segue o calendário oficial de férias escolares da rede municipal da Prefeitura de São Paulo e tem como foco a primeira infância, até 6 anos; crianças de 1 a 11 anos; e adolescentes de 12 a 17 anos e é uma excelente opção para os pais levarem as crianças nas férias.

São oferecidos brinquedos infláveis, brincadeiras de rua, espaço recreativo baby e oficinas diversas, com pintura de rosto e brinquedos manuais com monitores, esportes e dança. Alguns Centros Esportivos terão opções de skate e pumptrack.

As atividades são oferecidas de sexta-feira a domingo, das 10h às 17h, em dez Centros Esportivos das Zonas Norte, Leste, Oeste, Sul e Central.

Zona Sul

CE Náutico Guarapiranga

Av. dos Funcionários Públicos, 2501 – Jardim Horizonte Azul

CE Vila Guarani – CE Riyuso Ogawa

R. Lussanvira, 178 – Vila Guarani

Zona Oeste

CE Lapa – CEE Edson Arantes do Nascimento

R. Belmonte, 957 – Alto da Lapa

Zona Leste

CE Vila Curuçá – José Ermírio de Moraes

R. Grapirá, 537 – Vila Curuçá Velha

CERET

R. Canuto Abreu, s/n – Jardim Analia Franco

CE Juscelino Kubistchek

R. Inácio Monteiro, 55 – Cidade Tiradentes

CE Brigadeiro Eduardo Gomes (Tatuapé)

R. Apucarana, 233 – Tatuapé, São Paulo

Zona Norte

CE Oswaldo Brandão (Brasilândia)

Av. Michihisa Murata, 120 – Jardim Maristela

Centro

Centro de Esportes Radicais

Av. Pres. Castelo Branco, 5.700 – Bom Retiro

CE Aclimação (Estádio Municipal Jack Marin)

R. Muniz de Souza, 1.119 – Aclimação