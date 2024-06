Capital paulista divulga ações para prevenir quedas de idosos

De acordo com dados do Sistema de Informação para a Vigilância de Acidentes (Siva), da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) da Prefeitura, mais de 15 mil idosos sofreram quedas acidentais na capital em 2023. Nesta segunda-feira (24), Dia Mundial de Prevenção de Quedas, com o objetivo de atuar na prevenção desses acidentes, as equipes de Atenção Básica e Especializada da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulgam as ações de orientação em domicílio, conscientização sobre autoproteção e avaliação da capacidade funcional por meio da Avaliação Multidimensional da Pessoa Idosa na Atenção Básica (Ampi-AB).

Segundo o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), São Paulo tem 2 milhões de pessoas com mais de 60 anos, ou seja, 17,4% de idosos. E segundo a Área Técnica de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, de janeiro a dezembro de 2023 foram realizadas 169.141 atividades de prevenção de quedas dessa população no município. A Unidade Básica de Saúde (UBS) é a porta de entrada de todo o sistema e responsável por atender a pessoa idosa que procura por atendimento. Também executa a busca ativa daqueles que têm dificuldade de acesso às unidades de saúde do seu território.

Os equipamentos de atenção e apoio aos idosos disponíveis no município são:

Rede de Atenção à saúde da Pessoa Idosa (Raspi) – Tem como eixo principal a avaliação da capacidade funcional do idoso, utilizando um instrumento de triagem que é a Ampi- AB, classificando os pacientes em saudáveis, pré-frágeis e frágeis. Este instrumento é discutido pelas equipes de equipamentos da Atenção Básica, que devem elaborar um plano de cuidados (Plano Terapêutico Singular – PTS), conforme as necessidades de cada caso. Os classificados como saudáveis e pré-frágeis são acompanhados na UBS, enquanto os classificados como frágeis devem ser acompanhados na atenção especializada, com a Unidade de Referência à Saúde do Idoso (Ursi). Em 2023, houve ampliação na aplicação da Ampi-AB completa, que atingiu 21% da população atendida pelas UBSs e o total de 1.241.377 procedimentos realizados.

Unidade de Referência à Saúde do Idoso (Ursi) – Unidade de atenção ambulatorial secundária, com equipe multiprofissional, que visa atender pessoas idosas pré-fragéis e frágeis, por meio de avaliação gerontológica global e avalição gerontológica específica. Todas as Ursis também contam com atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Apoio Gerontológico (NAG) para potencializar o atendimento domiciliar ao usuário que tem dificuldade de acesso às unidades de saúde. Ao todo, são 13 equipamentos Ursis no município. Confira os endereços das Ursis aqui.

Programa Nossos Idosos – Promove cuidados por meio de atividades individuais ou em grupo. Essas ações podem ocorrer em todas as dependências do serviço e até mesmo na comunidade, porém cada UBS conta com uma sala específica para essas atividades, que é a Sala do Idoso. De janeiro a dezembro de 2023 foram realizadas 6.513 atividades coletivas, entre práticas corporais, atividades educativas e orientação em grupo na capital.

Programa Acompanhante de Idosos (PAI) – Atende homens e mulheres acima de 60 anos em situação de fragilidade e alta vulnerabilidade social. O cuidado oferecido pelas equipes do PAI integra um projeto terapêutico, que reinsere essa faixa etária ao convívio social, trabalhando a autonomia e a qualidade de vida. O trabalho é realizado por uma equipe multiprofissional, que faz visitas domiciliares e auxilia os idosos participantes em suas tarefas diárias. Atualmente, o município conta com 55 equipes do programa e cada uma atende, em média, 120 idosos.

Para mais informações, acesse a Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa.

Veja algumas das orientações sobre cuidados diários a serem tomados:

Cuidar da saúde dos ossos por meio de uma dieta saudável e equilibrada;

Realizar atividades físicas de baixo impacto como caminhada ou hidroginástica, que ajudam a fortalecer músculos e articulações;

Quando indicado e devidamente orientado, usar bengalas, muletas ou outros utensílios para auxílio de marcha;

Instalar corrimão em locais escorregadios ou com risco maior de acidente como banheiros e escadas;

Usar calçados com solados antiderrapantes;

Manter a iluminação adequada na casa, incluindo luz noturna;

Cuidar da saúde ocular e revisar periodicamente o grau dos óculos;

Não subir em banquinhos e móveis para acessar locais altos; coloque seus pertences em altura acessível ou utilize uma escada adequada.

Em caso de ocorrência, a SMS orienta procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Pronto-Socorro (PS) ou ainda solicitar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192.