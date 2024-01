Capital paulista adquire 66 mil vacinas contra catapora

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), adquiriu 66 mil doses da vacina contra a varicela, popularmente conhecida como catapora, e disponibilizará a imunização a partir desta segunda (22) para as crianças de 15 meses de idade, cadastradas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital.

O primeiro lote, com 22 mil doses, chegou nesta quinta-feira (18) e começou a ser distribuído na sexta (19) a todas as UBSs e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas da capital.

A compra foi feita após o imunizante deixar de ser encaminhado pelo Ministério da Saúde (MS). Em dezembro de 2023, com o estoque crítico, a pasta recebeu o quantitativo de 10 mil doses da vacina contra a varicela isolada do Programa Estadual de Imunizações (PEI), o que permitiu manter a vacinação com o imunizante contra a varicela por um curto período.

”Fizemos a aquisição direta dessas vacinas para assegurar a imunização das crianças contra a catapora. Nossa missão é proteger a população das doenças imunopreveníveis”, afirmou o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

Os cidadãos podem procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência na plataforma Busca Saúde, disponível no link: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/.