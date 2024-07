Capital Moto Week é o destino certo de 150 mil turistas

O Capital Moto Week, maior festival de rock e moto da América Latina, leva para a estrada milhares de motociclistas e turistas de todo o país e do mundo. Como ponto de encontro para entusiastas de duas rodas e da música, recebe 150 mil turistas brasileiros e estrangeiros por ano, em Brasília. A expectativa da edição 2024 é injetar mais de R$ 60 milhões na economia na cadeia do turismo do Distrito Federal. O convite da organização é para o visitante viver o seu Lado Moto Week e curtir o festival, que acontece de 18 a 27 de julho na capital federal, com mais de 110 shows na programação.

Pessoas de mais de 10 países dos cinco continentes, já estiveram no CMW. Em 2023, São Paulo, Goiás, Santa Catarina e Paraná foram os principais estados de origem dos turistas. A movimentação é tamanha que, durante os 10 dias do festival, a rede hoteleira na cidade alcança taxa de ocupação de 98%. Pedro Franco, CEO do festival, enxerga um futuro promissor para o CMW e para Brasília: “Queremos fortalecer ainda mais a cidade como destino turístico para festivais e eventos de grande porte. Juntos criamos uma economia sustentável e deixamos legados positivos para a cidade”.

Como importante catalisador do turismo em Brasília, o Capital Moto Week injetou mais de R$ 62 milhões na economia local no ano passado. A expectativa para 2024 é manter essa proporção. O montante se refere aos valores gastos por turistas fora dos muros do festival em toda a cadeia do turismo, restaurantes, hotelaria, alimentação, transporte, entre outros. Para colocar o CMW de pé, a organização gerou 17 mil postos de trabalhos diretos e indiretos em 2024, 40% superior à edição passada. Cerca de 400 empresas são contratadas para o planejamento, gestão, realização e pós desta edição.

“O Capital Moto Week é um dos maiores acontecimentos no calendário de Brasília, atraindo um grande número de participantes e turistas. Como o maior encontro motociclístico da América Latina, atrai entusiastas do motociclismo e do rock’n’roll. Brasília está pronta para receber o evento, com toda a infraestrutura turística necessária”, destaca o Secretário de Estado de Turismo do DF, Cristiano Araújo.

Para aproveitar o potencial turístico promovido pelo festival, no qual 40% do público é de fora do quadradinho, a SETUR terá espaço próprio na avenida principal da Cidade da Moto. A ativação promove o “Destino Brasília”, estimulando participantes a explorarem a capital federal. “A cidade está pronta para receber o Capital Moto Week”, acrescenta o secretário. Em 2023, 35 mil motos percorreram pontos turísticos da capital e retornaram à Granja do Torto para celebrar os últimos instantes na Cidade da Moto. Neste ano, o passeio acontece no último dia do festival, 27 de julho.

Rota de casal motociclista corta o sertão de Pernambuco e da Bahia

Para os amantes das motos, a estrada é uma oportunidade para novas aventuras. É o que conta Rafael Cantarelli, criador do canal Papo de Scooter (@papodescooter), que sairá de Recife rumo à Brasília junto com sua esposa Vanessa para participar do maior festival de moto e rock da América Latina. Depois de cortar o sertão de Pernambuco e a Bahia, o casal vai integrar o público de 800 mil pessoas de todo o Brasil e do mundo em torno de uma só paixão: as duas rodas. Será um trajeto de 5 mil quilômetros de ida e volta.

“Já nos sentimos com o pé na estrada quando fomos organizar nosso plano. Desta vez, vamos documentar tudo até o tão esperado momento do festival”, anuncia Rafael, que viverá pela primeira vez o Lado Moto Week. A expectativa do casal é viajar durante cinco dias para chegar à abertura e acampar dentro do festival, vivendo assim a experiência completa do Lado Moto Week. “O importante é convivermos cada um com sua moto, seu gosto e viver dentro do festival”, conta Rafael. Os pernambucanos revelam entusiasmo para participar desta edição, que terá mais de 110 shows e 10 dias de programação.

Ingressos CMW 2024 | www.bilheteriadigital.com/capitalmotoweek

Motociclistas sem garupa e pilotando não pagam | Motos com garupa entram grátis de segunda a sexta-feira até as 18h e, aos sábados e domingos, até às 15h | Crianças de até 12 anos não pagam, desde que acompanhadas de seu responsável | Menores de 16 anos somente acompanhados de um responsável legal | Ingresso solidário é concedido para quem levar lixo eletrônico ou 1kg de alimento não perecível | PCD tem acesso grátis e, se necessitar de acompanhante, este também tem gratuidade | Pessoas 60 anos ou mais têm direito à meia-entrada | Obrigatória apresentação de documento de comprovação válido de meia-entrada no momento do acesso.

Serviço

Capital Moto Week 2024

Quando: 18 a 27/07/2024

Onde: Parque Granja do Torto | Brasília (DF)

Ingressos: www.bilheteriadigital.com/capitalmotoweek