Capital Moto Week abre pré-venda exclusiva e limitada para o dia do show da banda Magic

O Capital Moto Week, maior festival de motos e rock da América Latina, abre pré-venda exclusiva e limitada para a edição 2025. De 20 a 24 de janeiro, estarão disponíveis ingressos para o dia do show da banda canadense Magic!, em 1 de agosto. Os 200 primeiros fãs que garantirem a compra nesta fase viverão experiência única no Camarote Spaten com Caneca Exclusiva e Welcome Drink. A pré-venda, que será feita pela Bilheteria Digital, garante ainda a participação em sorteio para dois encontros com a Magic!. O festival acontecerá em Brasília de 24 de julho a 02 de agosto.

“Estamos entusiasmados com o kickoff desta edição. A banda Magic! trará sua combinação única de pop, rock e reggae, prometendo embalar o público em um dos momentos mais aguardados do festival em 2025”, afirma Pedro Affonso Franco, organizador do festival. “Mais uma vez, o Capital Moto Week vai oferecer uma experiência incrível, com aquela energia que todo mundo conhece.”, destaca.

As entradas de pedestre custam R$160 a inteira, R$80 a meia, e R$110 o ingresso solidário, mediante doação de lixo eletrônico ou 1kg de alimento não perecível. Pessoas com deficiência têm acesso gratuito. Os ingressos de pré-venda estarão disponíveis por tempo e quantidade limitados, entre os dias 20 a 24 de janeiro, ou até o fim do lote de lançamento. O line-up completo, que será divulgado a partir de abril, trará pluralidade, talento e muita energia para os 10 dias de programação com mais de 100 shows de diversas vertentes do rock nacional e internacional.

Sobre a banda Magic!

Conhecida pelos hits “Rude”, “No Way No” e “Lay You Down Easy”, a Magic! foi a primeira atração confirmada no line-up do CMW. O grupo canadense, formado por Nasri Atweh (vocal), Mark Pellizzer (guitarra), Ben Spivak (baixo) e Alex Tanas (bateria), será uma das estrelas do palco principal, que ano após ano se destaca por receber ícones da música nacional e internacional.

Sobre o Capital Moto Week 2025

De 24 de julho a 2 de agosto, Brasília será palco do maior festival de motos e rock da América Latina. O CMW, que atrai 800 mil pessoas e 300 mil motos e mais de 1,8 mil motoclubes de todo o Brasil e do mundo, é reconhecido por proporcionar uma experiência inesquecível, reunindo rock, adrenalina e cultura motociclista em um complexo de mais de 320 mil m². O festival é um dos poucos no Brasil certificado como Lixo Zero e zera as emissões de carbono, integrando iniciativas de inclusão, diversidade e sustentabilidade à cadeia produtiva do entretenimento.

SERVIÇO

Capital Moto Week 2025

Data: 24 de julho a 02 de agosto de 2025

Local: Parque Granja do Torto | Brasília | DF

Instagram | Facebook | TikTok | @capitalmotoweek

Email: [email protected]

Site oficial: www.capitalmotoweek.com.br