Capital Moto Week abre pré-venda da edição 2024

Os apaixonados por motociclismo e rock já podem despertar seu lado Moto Week e garantir ingresso para o maior festival de motos e rock da América Latina. O Capital Moto Week 2024 acontecerá em Brasília de 18 a 27 de julho. Neste momento, está disponível para venda a categoria Ingresso de Pedestre, com uma vantagem única: quem comprar agora, poderá decidir posteriormente o dia que usar. A compra, que será feita exclusivamente na Bilheteria Digital, garante, além de economia no valor do ingresso, um Copo Exclusivo CMW 2024.

Pedro Affonso Franco, organizador do festival, revela que aposta nesta modalidade por acreditar que os fãs do Moto Week confiam no trabalho de entregar um festival com mais e melhores experiências e ativações a cada ano. “Mais uma vez, o Capital Moto Week vai oferecer uma experiência incrível, com aquela energia que todo mundo já conhece e um pouco mais. Chegou a hora de despertar e começar a viver o lado Moto Week em 2024”, destaca.

As entradas de pedestre custam R$ 110 a inteira, R$ 55 a meia, e R$ 80 o ingresso solidário, mediante doação de lixo eletrônico ou 1kg de alimento não perecível. A venda online é feita no site da BilheteriaDigital.com. Pessoas com deficiência têm acesso gratuito com direito a acompanhante. Os ingressos de Pré-venda serão vendidos por tempo limitado ou até esgotar o lote. O line-up, que será divulgado a partir de abril, trará diversidade, talento e muita energia para os 10 dias de programação com mais de 100 shows de diversas vertentes do rock.

Ingressos CMW 2024

Motociclistas sem garupa e pilotando não pagam | Motos com garupa entram grátis de segunda a sexta-feira até as 18h e, aos sábados e domingos, até às 15h | Crianças de até 12 anos não pagam, desde que acompanhadas de seu responsável | Menores de 16 anos somente acompanhados de um responsável legal | Ingresso solidário é concedido para quem levar lixo eletrônico ou 1kg de alimento não perecível | PCD tem acesso grátis e, se necessitar de acompanhante, este também tem gratuidade | Pessoas 60 anos ou mais têm direito à meia-entrada | Obrigatória apresentação de documento de comprovação válido de meia-entrada no momento do acesso.

Serviço

Capital Moto Week 2024

Quando: 18 a 27/07/2024

Onde: Parque Granja do Torto | Brasília (DF)

Ingressos: www.bilheteriadigital.com/capitalmotoweek