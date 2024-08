Capitães da PM concluem curso que habilitam a exercer cargos de oficial superior

O sonho de alcançar os maiores cargos dentro da Polícia Militar se tornou possível para 80 capitães nesta sexta-feira (16), em formatura realizada na Associação dos Oficiais da PM, na zona norte da capital.

Os alunos concluíram o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), um dos requisitos que os habilitam a ocupar cargos de oficial superior — major, tenente e tenente-coronel.

Durante o ano de curso, os formandos desenvolveram estudos doutrinários, pesquisas e experiências para terem aptidão a exercer funções de comando, chefia e assessoramento. A turma que homenageou o capitão Richard Higor Prado Ferreira, que tem passagens pela Corregedoria, Casa Militar e Polícia Rodoviária, se formou no segundo semestre do ano passado.

“Meu maior sonho era se tornar bombeiro, sonho que realizo todos os dias. Mas fiz o curso para alcançar os maiores postos da instituição. É um ano de muito estudo e renúncias, principalmente ficar longe da família”, disse o capitão Kleber do Vale, primeiro colocado da turma. O capitão foi agraciado com a medalha Pedro Dias de Campos pela colocação.

O policial trabalha atualmente no 15° Grupamento de Bombeiros, em Sorocaba. Além dele, os capitães Érika Pileggi e Marcus Diniz, 2° e 3° colocados do curso, respectivamente, receberam um diploma pelo desempenho.

“Tive o privilégio de conviver com alguns dessa turma por quase 20 anos e vê-los dando mais esse passo na carreira é motivo de orgulho”, disse o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

O subcomandante da PM, coronel José Augusto Coutinho, reiterou que os capitães exercem papel fundamental na instituição, sendo o policial que “leva as diretrizes do comando para que sejam executadas da melhor forma possível”. Para se inscrever no CAO, é necessário ter, no mímimo, três anos na função.

Luto

Durante a formatura, autoridades e demais policiais presentes prestaram um minuto de silêncio pela morte do soldado Wellington da Silva, de 30 anos, na madrugada desta sexta-feira (16), em Sapopemba, na zona leste da capital.

O policial pertencia ao 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros e atuava em um combate a incêndio em três imóveis no bairro, quando foi atingido por uma estrutura após um desabamento. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.