SP recebe CAPIBA, pelas ruas eu vou…

Em agosto, a capital paulista terá o prazer de receber um espetáculo que é uma grande homenagem à cultura e ao folclore pernambucanos e leva ao palco o legado deste grande compositor que, além do frevo, compôs para diversos ritmos como samba, baião e maracatu. CAPIBA, pelas ruas eu vou… une de forma magistral o popular e o lírico com músicas de Capiba performadas por uma orquestra de câmara e uma coreografia emocionante.

Criado a muitas mãos com o objetivo de valorizar a rica e plural cultura pernambucana, o espetáculo estreou em 2022, na comemoração de 30 anos do Aria Social, que atende mais de 450 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, transformando vidas por meio da arte. Para isso, o projeto conta com aulas de dança e música, realizadas no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, zona sul da Região Metropolitana do Recife.

“Capiba é o maior compositor de frevos pernambucanos, mas sua obra vai muito além desse ritmo, com valsas, choros, maracatus, sambas, marchas e música erudita, chegando a mais de 200 composições, entre elas a ópera ‘Missa Armorial’, uma obra-prima. É isso que mostramos no espetáculo: a multiplicidade e a riqueza do legado de Capiba”, conta a bailarina Cecilia Brennand, presidente do Aria Social e diretora-geral do musical. A direção musical e a regência do espetáculo são da maestrina Rosemary Oliveira, vice-presidente do Aria Social, e a concepção, direção artística e coreografia são de Ana Emília Freire.

Durante cerca de uma hora, o musical apresenta a trajetória do menino nascido em Surubim, no Agreste pernambucano, em 28 de outubro de 1904. Filho de um mestre de banda, Capiba já lia partituras mesmo antes de aprender a ler. Morou na Paraíba e aos 26 anos foi para o Recife, onde trabalhou como funcionário do Banco do Brasil e cursou a Faculdade de Direito do Recife, tudo isso sem nunca deixar a música de lado.

“Valsa Verde”, uma das composições mais famosas de Capiba, é apenas uma das que, entre frevos dos anos 30, valsas apaixonadas, sambas, maracatus, ciranda, marchas e ópera, servem de trilha para CAPIBA, pelas ruas eu vou…, que conta também com uma orquestra de câmara e projeções de cinema e fotografias que fazem o público mergulhar no espetáculo. Seguindo o princípio do Aria Social, de educação pela arte, parte das sessões marcadas são exclusivas para instituições de ensino.

CAPIBA, pelas ruas eu vou… tem figurino de Beth Gaudêncio, direção audiovisual e videografia de Max Levay, design de luz e operação de Cleison Ramos, design de som e operação de Isabel Brito e projeção de Gabriel Furtado.

Opinião do público

“Capiba foi reinventado através do grandioso musical CAPIBA, pelas ruas eu vou…, realizado pelo Aria Social.” (Antônio Nóbrega – Ator, dançarino, violinista, cantor e pesquisador das manifestações culturais populares do Brasil)

“Emocionante, sensível, profundo, com conteúdo histórico e biográfico. CAPIBA, pelas ruas eu vou… reúne toda a riqueza e diversidade da extraordinária obra de Lourenço da Fonseca Barbosa. Cantada, tocada e dançada com primor e rara poesia!” (José Renato Accioly- Maestro auxiliar da OSR)

“O musical CAPIBA, pelas ruas eu vou…, levado por jovens de muito talento, pode seguir por todas as ruas como a síntese da alma pernambucana.” (Margarida Cantareli – Professora, advogada, desembargadora e escritora)

“Não devemos esquecer a música de Capiba porque ela tem uma importância enorme para o Brasil e para Pernambuco. Um espetáculo como esse é uma oportunidade de divulgar a extraordinária música para as próximas gerações.” (Zoca Madureira – Violonista, compositor e pesquisador da música popular brasileira de tradição)

Sobre o Aria

O Aria Espaço de Dança e Arte foi criado em 1991 pela bailarina Cecília Brennand com o objetivo de abrigar e integrar todas as artes e contribuir para sua democratização cultural. Em 2004, foi transformado em Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), tipo de instituição sem fins lucrativos, e passou a se chamar Aria Social. Com ênfase na formação completa de bailarinos-cantores, na introdução ao universo musical e ao empreendedorismo, o Aria Social produziu 16 espetáculos e mais de 10 mil crianças e famílias foram impactadas pelo seu trabalho.

O projeto tem como missão promover a transformação humana através da arte-educação, oferecendo a formação e profissionalização na música e na dança a 588 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Além de apoiar as famílias desses alunos, oferecendo capacitação em técnicas de artesanato e fomentando o empreendedorismo social a 140 mães artesãs, por meio do projeto Casa de Maria, fundado em 2017.

Serviço

CAPIBA, pelas ruas eu vou…

Teatro Santander

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 – Itaim Bibi, São Paulo – SP, 04543-011

Apresentado por Ministério da Cultura

Patrocínio: Banco Itaú, Logos, Grupo Parvi e Veneza

Data: 5 e 6 de agosto de 2024, segunda e terça-feira

Horário: 20h

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre

Ingressos: De R$30 a R$70

Teatro Sabesp Frei Caneca

Shopping Frei Caneca – R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP, 01307-001

https://www.teatrosabespfreicaneca.com

Apresentado por Ministério da Cultura

Patrocínio: Banco Bradesco, Logos, Grupo Parvi e Veneza

Data: 13 e 14 de agosto de 2024, terça e quarta-feira

Horário: 20h

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre

Ingressos: De R$30 a R$70

