Capes celebra aniversário com quase 300 mil bolsistas

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), completa nesta quinta-feira, 11 de julho, 73 anos de existência. A Fundação, criada em 1951, celebra o seu aniversário com quase 300 mil beneficiários diretos, na pós-graduação stricto sensu e em programas de formação de professores da educação básica, localizados em todos os estados do País.

Atualmente, a Capes concede 104 mil bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado no Brasil; e 7,7 mil no exterior, em acordos de cooperação com 51 países. Na formação de professores da educação básica, a fundação está com edital de seleção aberto para conceder 80 mil bolsas a licenciandos por meio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid). Além disso, 102 mil estudantes estão matriculados na Universidade Aberta do Brasil (UAB), em 981 polos, em parceria com 150 instituições de ensino superior.

A presidente da Coordenação, Denise Pires da Carvalho, destaca que a marca da Fundação é a valorização dos professores, estudantes, pós-graduandos e cientistas. “A atual gestão do governo brasileiro incentiva a educação e a ciência. O nosso incansável trabalho é para que o País se desenvolva com oportunidades e redução das desigualdades regionais, raciais, étnicas e de gênero”, ressalta.

Outras ações – Além dos beneficiários diretos das bolsas, a Fundação mantém o Portal de Periódicos, com a oferta de 49 mil títulos de produções científicas nacionais e estrangeiros a usuários de 446 instituições de ensino superior.

Também são ofertadas mais de 18 mil vagas no Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) e na sua versão Parfor Equidade, e cinco mil oportunidades no Programa de Mestrado Profissional para Professores da Educação Básica (ProEB).

Para que a pós-graduação brasileira se expanda com qualidade e reconhecimento internacional, a Capes investe, ainda, em um amplo sistema de avaliação. São 7,2 mil cursos avaliados, com 253 mil pós-graduandos no mestrado e 157 mil no doutorado, em 475 instituições de ensino superior e pesquisa.