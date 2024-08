Capacitação sobre a Nova Lei de Licitações reúne servidores no Consórcio ABC

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC reuniu nesta sexta-feira (16/8) aproximadamente 100 servidores ligados direta ou indiretamente na área de gestão e fiscalização de contratos de compras das prefeituras da região para uma capacitação sobre a Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021).

O evento foi promovido pela Escola de Governo e de Desenvolvimento Regional do Consórcio ABC, em parceria com o escritório Jacoby Fernandes e Reolon e o Portal de Compras Públicas.

O programa da capacitação abordou os desafios específicos dos municípios para uma implementação eficaz da nova norma, a importância do planejamento estratégico nas aquisições públicas, demonstração prática de modalidades licitatórias eletrônicas como pregão, dispensa e concorrência, estímulo à inovação tecnológica, transparência e compliance e experiências de sucesso, entre outros temas.

A abertura do evento contou com a participação da diretora da GovSoluções, Beatriz Gusmão, e do secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva. Os conteúdos foram ministrados por Bruno Tulim, instrutor do Portal de Compras Públicas; Murilo Jacoby, do Instituto Protege; Jaqueline Nabor, gestora de Contratos Administrativos no Departamento de Negócios da Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania; Carlos Barbosa, advogado especialista em Licitações Municipais; e Leonardo Ladeira, presidente do Portal de Compras Públicas.

O secretário-executivo do Consórcio ABC destacou a importância de unir o conhecimento teórico às demandas práticas do cotidiano dos municípios. “O objetivo da Nova Lei de Licitações é dar ênfase no planejamento e ainda mais transparência no processo licitatório, por isso essa capacitação foi pensada para preparar os servidores da nossa região para novos desafios. Ver nosso auditório lotado mostra o emprenho do funcionalismo público para prestar um serviço de excelência à nossa população”, afirmou.

Devido ao sucesso do evento, os organizadores planejam uma nova edição da capacitação. Os interessados em participar no próximo encontro podem se inscrever no cadastro de espera.