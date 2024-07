Capacitação, empreendedorismo e valorização do artesanato na Mega Artesanal

Reconhecida por ser uma das principais feiras de artesanato do país, a Mega Artesanal será realizada entre 27 e 31 de julho, em São Paulo e espera receber cerca de 100 mil pessoas nesta edição para visitar aproximadamente 400 expositores, entre indústria, comércio, ateliês, artesãos e artistas que ditam as tendências do setor. A Círculo, expositora e maior fabricante de fios para trabalhos manuais da América Latina, preparou diversas ações durante o evento para atrair artesãos e artesãs que já atuam como profissionais e também aqueles que são entusiastas das atividades manuais como um hobby.

A marca estará presente em diferentes espaços da feira, cada um oferecendo uma programação especial. No estande principal, ocorrerão as aulas gratuitas de crochê, amigurumi, bordado livre e tricô, com quatro aulas diárias e capacidade para até 100 participantes em cada uma delas. No total dos cinco dias da Mega Artesanal, serão 2 mil vagas oferecidas. É necessário retirar uma senha no estande da Círculo para confirmar a inscrição na aula desejada e para receber o kit com o material para a execução da peça que será ensinada. Neste espaço, também será lançado um novo produto, o Náutico Poly, além de outro recente lançamento, o Cléa Duplo. “Aqui é o nosso principal ponto de encontro, onde os visitantes poderão aprender, conhecer novos produtos e se divertir com a animação dos professores do nosso Time de Artesãos, com muitas brincadeiras e sorteios”, explica o CEO da Círculo, Osni de Oliveira Junior.

Divulgação Círculo

Para inspirar e incentivar o empreendedorismo no artesanato, a Círculo se une ao Moira, um hub e marketplace (B2B2C) com ferramentas únicas para conectar fornecedores, lojistas, artesãos e clientes finais de forma rápida e fácil, com o propósito de gerar novas parcerias comerciais, inclusão social e impacto positivo. Na Mega Artesanal, as duas marcas se juntam para oferecer palestras gratuitas com especialistas do universo do artesanato, focadas em conectar agentes da cadeia artesanal para gerar negócios. O espaço “Moira by Círculo” terá um palco para atividades de Pitch (Craft Tank), palestras, bate-papos, apresentações artísticas e também pequenos workshops. “Hoje temos um grupo de 600 usuários ativos em nossa plataforma MVP e leads de mais de 5 mil pessoas em nossa lista de espera. Estamos animados com a participação junto com a Círculo e outros parceiros nesta edição da Mega Artesanal, que marcará também o lançamento oficial da nossa plataforma”, comenta Marie Castro, CEO do Moira.

Haverá um outro estande (293B), dedicado à Loja Sou Círculo com produtos exclusivos para quem é fã da marca e quer adquirir souvenirs e artigos para a rotina. Pela São Paulo Expo será possível encontrar ainda uma exposição da Círculo em parceira com o Instituto Proeza, composta por várias instalações de crochê feitas por artesãs do instituto usando os fios Barroco e Náutico da Círculo. “Este é um espaço instagramável com o tema selva e que com certeza renderá lindo registros de quem passar por lá, de encher os olhos e o feed de fotos”, promete Junior.

Divulgação Círculo

Para esta programação intensa da Círculo na Mega Artesanal está confirmada a presença dos 16 professores do Time de Artesãos da marca (Bruna Szpisjak, Cintia Nicolau, Claudia Maria, Cláudia Stolf, Elá Camarena, Luana Jaworski, Marie Castro, Mateus Moraes, Neddy Ghusmam, Renata Vieira, Simone Eleotério, Vitória Quintal, Noemi Fonseca e Milena Miranda), além de dois novos nomes recém-chegados a esse grupo que também estarão na feira: a Fernanda Isaac, conhecida por sua marca Negra Maria, de São Paulo; e Joana Gouveia, artesã de Portugal. Artesãos e artesãs parceiros também foram convidados para se juntarem à Círculo, são eles: Pedro Henrique Martins Spinola, Geovana Amigurumi, Linhas de Algodão, Luana de Oliveira Telles, Juliana Claudino dos Santos Correia, Carol da Fluir, Pablo Henrique Gomes Santos, Raissa Brito, Maristela Mayer, Juliana Penhorate, Fabiana Gonçalves Gomes, Karla Iredes Barbosa, Márcia Regina Rezende, Maria Ligia Pinto Schueller e Rosely Biolada.

Programação de aulas gratuitas da Círculo

27/7

10h30min às 11h30min – Cropped Rebecca – Anne e Cordonê (crochê)

12h30min às 13h30min – Kit Meu Primeiro Amigurumi – Animais do Bosque (amigurumi)

14h30min às 15h30min – NOVIDADE – LANÇAMENTO (crochê)

16h30min às 17h30min – Bolsa – Fio de Malha Premium Círculo (crochê)

28/7

10h30min às 11h30min – Blusa Primavera – Barroco Natural (crochê)

12h30min às 13h30min – Kit Meu Primeiro Amigurumi – Animais do Bosque (amigurumi)

14h30min às 15h30min – Lenço Bruna – Batik (crochê)

16h30min às 17h30min – Guardanapo Ramos – Maxi Mouline (bordado livre)

29/7

10h30min às 11h30min – Kit Meu Primeiro Amigurumi – Animais do Bosque (amigurumi)

12h30min às 13h30min – Suéter Infantil – Mais Bebê (tricô)

14h30min às 15h30min – Cropped Duda – Cléa Duplo (crochê)

16h30min às 17h30min – Bolsa Porta Garrafa – Fio de Malha Premium Círculo (crochê)

30/7

10h30min às 11h30min – Kit Meu Primeiro Amigurumi – Animais do Bosque (amigurumi)

12h30min às 13h30min – Bolsa Cintia – Barroco Multicolor (crochê)

14h30min às 15h30min – Gola Romance – Amiga (tricô)

16h30min às 17h30min – Capacho Púrpura – Fio Náutico (crochê)

31/7

10h30min às 11h30min – Cropped Duda – Cléa Duplo (crochê)

12h30min às 13h30min – Blusa – Classic Pull (tricô)

14h30min às 15h30min – Kit Meu Primeiro Amigurumi – Animais do Bosque (amigurumi)

16h30min às 17h30min – Sousplat Marsala – Barroco Maxcolor e Encanto (crochê)

Serviço:

O quê: Círculo na Mega Artesanal

Quando: 27 a 31 de julho, das 10h às 18h

Onde: São Paulo Expo

Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 – Água Funda

Ingressos