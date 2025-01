Cãozinho de 20 anos, é ícone de um posto de gasolina em SP e conquista fãs até em Portugal

Conhecido carinhosamente como Pingo pelos funcionários e frequentadores, este adorável vira-lata encontrou seu lar em um posto de gasolina ainda em construção, situado na Estrada da Boiada, em Vinhedo, interior de São Paulo.

Com quase duas décadas de vida e uma história cativante, Pingo se tornou uma verdadeira celebridade local, conquistando não apenas os moradores de Vinhedo, mas também fãs até mesmo em Portugal.

O notável animal de pelagem acinzentada é um ícone do estabelecimento desde a sua abertura, que ocorreu há 18 anos. A veterinária Lígia Fernandes, que cuida dele há dois anos, estima que Pingo tenha pelo menos 20 anos de idade. “Embora não haja exames que comprovem essa informação, sabemos que ele já estava presente quando o posto foi inaugurado”, comenta a profissional.

Pingo é um exemplo notável de longevidade canina. Segundo Lígia, o cãozinho recebe cuidados paliativos para garantir uma qualidade de vida digna na sua velhice. “Ele deve ter uma genética excepcional para ter vivido tanto tempo sem doenças graves, lidando apenas com os efeitos da senilidade”, explica a veterinária.

Embora enfrente alguns desafios relacionados à idade, como a surdez parcial e a lentidão nos movimentos, Pingo mantém sua capacidade de reconhecer bem o local onde vive. “Ele conhece o posto muito bem”, afirma Lígia.

A fama de Pingo nas redes sociais é impressionante; ele já acumulou mais de 50 mil curtidas no Instagram. Júlio D’Avila, um cliente fiel do posto, foi quem deu início a essa popularidade ao publicar uma foto do cão em sua conta dedicada a animais resgatados. “A publicação rapidamente ganhou atenção, com muitas pessoas comentando sobre suas experiências ao conhecer Pingo”, relata Júlio.

A história do cãozinho rapidamente se espalhou e até mesmo uma página portuguesa dedicada a animais entrou em contato com Júlio para saber mais sobre Pingo. “Ele conquistou fãs até na Europa!”, brinca ele.

A figura carinhosa de Áurea Romano Borba também é essencial na vida de Pingo. Conhecida por resgatar animais abandonados ao longo dos anos, ela começou a cuidar ativamente dele nos últimos dois anos. “Pingo não parece querer sair do posto. Apesar do carinho que sinto por ele, percebo que esse é o seu lar”, explica Áurea.

Apesar dos riscos associados ao ambiente movimentado do posto de gasolina, Áurea garante que Pingo leva uma vida feliz e saudável. Ele tem acesso ao escritório climatizado do estabelecimento e recebe cuidados especiais durante as noites frias.

A veterinária Lígia acrescenta que retirar Pingo do posto poderia ser prejudicial. “Esse lugar é tudo o que ele conhece e representa seu lar”, conclui.