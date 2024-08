Cão policial encontra 50 kg de cocaína escondidos em filtro de escapamento de caminhão

Um caminhoneiro foi preso por tráfico de drogas após um cachorro policial encontrar pelo menos 50 quilos de cocaína escondidos no compartimento do filtro do silenciador do veículo. O flagrante aconteceu em Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo, na quarta-feira (21).

Equipes do 25° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) realizavam uma operação na região em apoio à Polícia Rodoviária Federal, quando abordaram um caminhão.

Inicialmente, nada de ilícito foi encontrado, porém, os policiais notaram que o cachorro mudou de comportamento e indicou um compartimento no caminhão.

Ao averiguar a peça, a equipe encontrou 50 tijolos de pasta base de cocaína, que totalizaram 50 quilos.

O caminhoneiro foi preso em flagrante, e o caso encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de São Paulo.