Cão farejador encontra ‘casa bomba’ em comunidade durante Operação Salus et Dignitas

Um cão farejador da Polícia Militar ajudou os policiais a encontrarem uma “casa bomba” com quase 5 mil porções de drogas na comunidade do Moinho, na região central de São Paulo. A descoberta aconteceu durante a Operação Salus et Dignitas, que investiga a atuação de organizações criminosas na área das cenas abertas de uso.

As equipes do Comandos e Operações Especiais (COE) estavam na comunidade cumprindo mandados de busca e de prisão expedidos pela Justiça. Foi solicitado apoio ao Canil, do 5° Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) para realizar buscas nas imediações. Os cães indicaram uma moradia, supostamente inabitada.

Nas buscas, os policiais do COE encontraram no local milhares de porções de cocaína, maconha, crack, ecstasy, K9 e lança-perfume. A droga apreendida no local passou dos sete quilos.

No endereço, os policiais também encontraram seis rádios comunicadores, cinco bases carregadoras, cadernos e contabilidade do tráfico, balança de precisão e cerca de R$ 1,3 mil em espécie.

A ocorrência está em andamento.

Forças de segurança do Estado de SP deflagram operação integrada de combate ao tráfico de drogas

As forças de segurança do Estado de São Paulo, em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual e a Prefeitura da capital, realizam nesta terça-feira (6) uma operação integrada com foco na desarticulação da logística do crime organizado em diferentes pontos da região central da capital paulista.

Batizada de Salus et Dignitas, a ação consiste no cumprimento de 117 mandados de busca e apreensão, 7 de prisão, 46 de sequestro e bloqueio de bens e suspensão de atividade econômica de 44 prédios comerciais. Além da perda da licença, os imóveis serão lacrados pelas autoridades municipais para garantir que a atividade ilícita não volte a acontecer no local.

Planejada ao longo do ano pelos centros de inteligência das forças de segurança e Gaeco, a operação conta com a participação de mais de mil agentes das policiais civis e militares, além de rodoviários federais, promotores públicos e representantes das subprefeituras da capital e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O efetivo é apoiado por viaturas, helicópteros, drones e cães farejadores do 5º BPChoque (Canil) e de pelo menos outros três batalhões da polícia.