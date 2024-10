Cão do Baep localiza ‘casa bomba’ com quase 30 kg de drogas na zona sul de SP

Zoe, cão farejador do Canil do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), ajudou a PM a localizar um imóvel utilizado para refino e armazenamento de drogas no Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo. O caso aconteceu na quinta-feira (17) durante uma operação realizada em conjunto com o Comando Tático e equipes da Força Tática.

O cão policial indicou a localização da residência ao passar com os militares pelo uma avenida do bairro. Diante da suspeita do local ser utilizado como “casa bomba”, os policiais entraram no imóvel e encontraram grande quantidade de drogas espalhadas pelos cômodos. Não havia ninguém no local.

A polícia apreendeu 22,9 quilos de maconha, 5,1 quilos de cocaína e 1,9 litros de lança-perfume no imóvel. Também foram recolhidos diversos frascos vazios, duas balanças de precisão e seis cartuchos.

Enquanto os policiais realizavam as apreensões, outra equipe abordou um homem de 19 anos nas proximidades da casa. Ele é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região. Com ele foram apreendidos dois celulares sem procedência. O suspeito é investigado.

O caso foi registrado no 11º Distrito Policial (Santo Amaro) como tráfico de drogas.